https://ria.ru/20250220/advokat-2000443275.html
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством - РИА Новости, 20.02.2025
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством
Западная пресса молчит о том, что Украина превратилась в полицейское государство, где тайная полиция и СБУ запугивают все население, заявил международный... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:08:00+03:00
2025-02-20T04:08:00+03:00
2025-02-20T04:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Западная пресса молчит о том, что Украина превратилась в полицейское государство, где тайная полиция и СБУ запугивают все население, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам. "Суды невозможны. Это полицейское государство, СБУ, тайная полиция, управляют и запугивают всех и вся, и тем не менее западная пресса блокирует эту историю", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Амстердама, его поражает нечестность западных журналистов, которые сообщают об Украине. "Я никогда не видел ничего подобного... Например, в Wall Street Journal едва ли найдется статья, которая не восхваляет Зеленского. Вы никогда не увидите реальность о том, что на самом деле происходит в администрации президента. Вы не получите никакого освещения", - добавил он.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000442691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, такер карлсон, служба безопасности украины
В мире, Украина, Такер Карлсон, Служба безопасности Украины
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством
Адвокат Амстердам: Запад не говорит, что Украина стала полицейским государством