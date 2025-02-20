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Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством - РИА Новости, 20.02.2025
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04:08 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/advokat-2000443275.html
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством - РИА Новости, 20.02.2025
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством
Западная пресса молчит о том, что Украина превратилась в полицейское государство, где тайная полиция и СБУ запугивают все население, заявил международный... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:08:00+03:00
2025-02-20T04:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Западная пресса молчит о том, что Украина превратилась в полицейское государство, где тайная полиция и СБУ запугивают все население, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам. "Суды невозможны. Это полицейское государство, СБУ, тайная полиция, управляют и запугивают всех и вся, и тем не менее западная пресса блокирует эту историю", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Амстердама, его поражает нечестность западных журналистов, которые сообщают об Украине. "Я никогда не видел ничего подобного... Например, в Wall Street Journal едва ли найдется статья, которая не восхваляет Зеленского. Вы никогда не увидите реальность о том, что на самом деле происходит в администрации президента. Вы не получите никакого освещения", - добавил он.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000442691.html
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в мире, украина, такер карлсон, служба безопасности украины
В мире, Украина, Такер Карлсон, Служба безопасности Украины
Адвокат УПЦ назвал Украину полицейским государством

Адвокат Амстердам: Запад не говорит, что Украина стала полицейским государством

© AP Photo / Bernd KammererАдвокат Роберт Амстердам
Адвокат Роберт Амстердам - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Bernd Kammerer
Адвокат Роберт Амстердам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Западная пресса молчит о том, что Украина превратилась в полицейское государство, где тайная полиция и СБУ запугивают все население, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам.
"Суды невозможны. Это полицейское государство, СБУ, тайная полиция, управляют и запугивают всех и вся, и тем не менее западная пресса блокирует эту историю", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной
03:54
По словам Амстердама, его поражает нечестность западных журналистов, которые сообщают об Украине.
"Я никогда не видел ничего подобного... Например, в Wall Street Journal едва ли найдется статья, которая не восхваляет Зеленского. Вы никогда не увидите реальность о том, что на самом деле происходит в администрации президента. Вы не получите никакого освещения", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
 
В миреУкраинаТакер КарлсонСлужба безопасности Украины
 
 
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