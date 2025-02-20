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В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 20.02.2025
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20:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/abhazija-2000649409.html
В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП
В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 20.02.2025
В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП
Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на высоковольтной линии электропередачи "Псоу", сообщил журналистам глава компании... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:26:00+03:00
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на высоковольтной линии электропередачи "Псоу", сообщил журналистам глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. "Утром 18 февраля было обнаружено повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу. Энергетики уже приступили к устранению аварии", – сказал Джинджолия. По его словам, в настоящее время налажено электроснабжение по аварийной схеме через ИнгурГЭС, его получают только город Ткуарчал и часть Сухума. Из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище, где расположена названная электростанция, обеспечить электричеством остальные части республики пока не получается. "Свет (в остальной части республики - ред.) планируется подать в течение полутора - двух часов", - отметил глава энергокомпании. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ. Минэнерго республики 10 февраля сообщило, что Россия дополнительно поставит Абхазии 182 млн кВт.ч электроэнергии. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электричества в Абхазию - объем поставок составляет 327 млн кВт.ч. С 7 февраля в республике отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
https://ria.ru/20250210/rossija-1998461086.html
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абхазия, россия, сухум, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Абхазия, Россия, Сухум, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП

Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на ЛЭП "Псоу"

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на высоковольтной линии электропередачи "Псоу", сообщил журналистам глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Утром 18 февраля было обнаружено повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу. Энергетики уже приступили к устранению аварии", – сказал Джинджолия.
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По его словам, в настоящее время налажено электроснабжение по аварийной схеме через ИнгурГЭС, его получают только город Ткуарчал и часть Сухума. Из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище, где расположена названная электростанция, обеспечить электричеством остальные части республики пока не получается.
"Свет (в остальной части республики - ред.) планируется подать в течение полутора - двух часов", - отметил глава энергокомпании.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ. Минэнерго республики 10 февраля сообщило, что Россия дополнительно поставит Абхазии 182 млн кВт.ч электроэнергии. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электричества в Абхазию - объем поставок составляет 327 млн кВт.ч. С 7 февраля в республике отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
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