В Абхазии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП
Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на ЛЭП "Псоу"
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение Абхазии после аварии на высоковольтной линии электропередачи "Псоу", сообщил журналистам глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Утром 18 февраля было обнаружено повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу. Энергетики уже приступили к устранению аварии", – сказал Джинджолия.
Россия осуществит дополнительную поставку электроэнергии в Абхазию
10 февраля, 17:13
По его словам, в настоящее время налажено электроснабжение по аварийной схеме через ИнгурГЭС, его получают только город Ткуарчал и часть Сухума. Из-за низкого уровня воды и маленького притока воды в Джварском водохранилище, где расположена названная электростанция, обеспечить электричеством остальные части республики пока не получается.
"Свет (в остальной части республики - ред.) планируется подать в течение полутора - двух часов", - отметил глава энергокомпании.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ. Минэнерго республики 10 февраля сообщило, что Россия дополнительно поставит Абхазии 182 млн кВт.ч электроэнергии. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электричества в Абхазию - объем поставок составляет 327 млн кВт.ч. С 7 февраля в республике отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
Абхазии нужно шесть миллиардов рублей на восстановление электросетей
13 декабря 2024, 18:47