https://ria.ru/20250219/zoopark-2000322415.html

В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих

В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих - РИА Новости, 19.02.2025

В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих

Ранняя линька началась у ластоногих в Московском зоопарке, обычно этот процесс стартует у тюленей весной и продолжается примерно месяц, сообщила генеральный... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:54:00+03:00

2025-02-19T15:54:00+03:00

2025-02-19T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ранняя линька началась у ластоногих в Московском зоопарке, обычно этот процесс стартует у тюленей весной и продолжается примерно месяц, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодня мои сотрудники прислали мне видеоряд с нашими милыми ластоногими, у которых началась сезонная линька. Линька у тюленей обычно начинается весной и продолжается примерно месяц. Но в этом году наши юные серые тюлени Бруни и Мия, лахтак Гарри и ларга Таня решили, что весна уже наступила, и дружно вышли на берег, чтобы обсохнуть. Во время линьки их мех временно теряет свои теплоизоляционные свойства", - написала Акулова.Она отметила, что у них есть толстый слой подкожного жира, который помогает сохранить тепло, однако тюлени всё равно предпочитают проводить больше времени на суше, стараясь меньше плавать. "В природе в этот период они почти не едят - рыба не заплывает к ним на берег. Зато наши подопечные получают еду прямо из рук киперов, хотя аппетит у них тоже снижается. Хороший жировой запас помогает им пережить зимний период без голода и холода. Кстати, тюлени настолько привязаны к нашим киперам, что позволяют им быть рядом даже без угощений", - рассказал гендиректор зоопарка.

https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, светлана акулова, московский зоопарк