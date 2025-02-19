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В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих - РИА Новости, 19.02.2025
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15:54 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zoopark-2000322415.html
В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих
В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих - РИА Новости, 19.02.2025
В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих
Ранняя линька началась у ластоногих в Московском зоопарке, обычно этот процесс стартует у тюленей весной и продолжается примерно месяц, сообщила генеральный... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:54:00+03:00
2025-02-19T15:54:00+03:00
хорошие новости
общество
светлана акулова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ранняя линька началась у ластоногих в Московском зоопарке, обычно этот процесс стартует у тюленей весной и продолжается примерно месяц, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодня мои сотрудники прислали мне видеоряд с нашими милыми ластоногими, у которых началась сезонная линька. Линька у тюленей обычно начинается весной и продолжается примерно месяц. Но в этом году наши юные серые тюлени Бруни и Мия, лахтак Гарри и ларга Таня решили, что весна уже наступила, и дружно вышли на берег, чтобы обсохнуть. Во время линьки их мех временно теряет свои теплоизоляционные свойства", - написала Акулова.Она отметила, что у них есть толстый слой подкожного жира, который помогает сохранить тепло, однако тюлени всё равно предпочитают проводить больше времени на суше, стараясь меньше плавать. "В природе в этот период они почти не едят - рыба не заплывает к ним на берег. Зато наши подопечные получают еду прямо из рук киперов, хотя аппетит у них тоже снижается. Хороший жировой запас помогает им пережить зимний период без голода и холода. Кстати, тюлени настолько привязаны к нашим киперам, что позволяют им быть рядом даже без угощений", - рассказал гендиректор зоопарка.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке началась ранняя линька у ластоногих

В Московском зоопарке началась ранняя линька у тюленей, лахтака и ларги

© Светлана Акулова / TelegramРанняя линька у ластоногих в Московском зоопарке. Кадр видео
Ранняя линька у ластоногих в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Светлана Акулова / Telegram
Ранняя линька у ластоногих в Московском зоопарке. Кадр видео
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ранняя линька началась у ластоногих в Московском зоопарке, обычно этот процесс стартует у тюленей весной и продолжается примерно месяц, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
"Сегодня мои сотрудники прислали мне видеоряд с нашими милыми ластоногими, у которых началась сезонная линька. Линька у тюленей обычно начинается весной и продолжается примерно месяц. Но в этом году наши юные серые тюлени Бруни и Мия, лахтак Гарри и ларга Таня решили, что весна уже наступила, и дружно вышли на берег, чтобы обсохнуть. Во время линьки их мех временно теряет свои теплоизоляционные свойства", - написала Акулова.
© Светлана Акулова/TelegramКадр видео, опубликованного Светланой Акуловой
Кадр видео, опубликованного Светланой Акуловой - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Светлана Акулова/Telegram
Кадр видео, опубликованного Светланой Акуловой
Она отметила, что у них есть толстый слой подкожного жира, который помогает сохранить тепло, однако тюлени всё равно предпочитают проводить больше времени на суше, стараясь меньше плавать.
"В природе в этот период они почти не едят - рыба не заплывает к ним на берег. Зато наши подопечные получают еду прямо из рук киперов, хотя аппетит у них тоже снижается. Хороший жировой запас помогает им пережить зимний период без голода и холода. Кстати, тюлени настолько привязаны к нашим киперам, что позволяют им быть рядом даже без угощений", - рассказал гендиректор зоопарка.
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