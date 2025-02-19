https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000421733.html

Президент Чехии прокомментировал слова Трампа в адрес Зеленского

Президент Чехии прокомментировал слова Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 19.02.2025

Президент Чехии прокомментировал слова Трампа в адрес Зеленского

Президент Чехии Петр Павел назвал в посте в соцсети X цинизмом слова американского лидера Дональда Трампа, сделанные им накануне в адрес Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:46:00+03:00

2025-02-19T23:46:00+03:00

2025-02-19T23:46:00+03:00

россия

украина

чехия

владимир зеленский

дональд трамп

петр павел

нато

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998702055_0:50:2876:1668_1920x0_80_0_0_729aec9afbd81c8259942a733126e158.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел назвал в посте в соцсети X цинизмом слова американского лидера Дональда Трампа, сделанные им накануне в адрес Владимира Зеленского. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". "Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? ... Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма", - написал президент Чехии в среду в сети Х. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/politika-2000416192.html

https://ria.ru/20250219/uolts-2000410850.html

https://ria.ru/20250219/politika-2000406207.html

россия

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, чехия, владимир зеленский, дональд трамп, петр павел, нато, мюнхенская конференция по безопасности, в мире