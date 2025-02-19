https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000309091.html

Зеленский резко отреагировал на требование Трампа вернуть миллиарды

Зеленский резко отреагировал на требование Трампа вернуть миллиарды - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский резко отреагировал на требование Трампа вернуть миллиарды

Владимир Зеленский назвал требование президента США Дональда Трампа к Киеву вернуть 500 миллиардов долларов несерьезным. Об этом он заявил на пресс-конференции. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:21:00+03:00

2025-02-19T15:21:00+03:00

2025-02-19T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал требование президента США Дональда Трампа к Киеву вернуть 500 миллиардов долларов несерьезным. Об этом он заявил на пресс-конференции. Глава киевского режима сказал, что у них разные цифры. Зеленский утверждает, что конфликт обошелся в 320 миллиардов долларов, при этом 120 миллиардов потратила Украина, а 200 — Соединенные Штаты и ЕС. "Всего США отдельно дали нам около 67 миллиардов долларов — это то, что мы получили как оружие. И еще мы получили 31,5 миллиарда — прямая финансовая помощь в бюджет. Были какие-то отдельные программы", — заявил он. По этой причине глава киевского режима назвал требование Трампа "несерьезным разговором". В начале года американский лидер заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.Зеленский 15 февраля рассказал об отказе вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает глава киевского режима, подписание предложенного документа — "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.Как заявлял лидер киевского режима 19 февраля, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен на ресурсы.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000290192.html

https://ria.ru/20250219/mask-2000231682.html

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в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, украина, киев