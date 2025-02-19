https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html

Зеленский дерзко ответил Трампу

Зеленский дерзко ответил Трампу - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский дерзко ответил Трампу

Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге. "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:58:00+03:00

2025-02-19T14:58:00+03:00

2025-02-19T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге. "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал он на пресс-конференции.По утверждению главы киевского режима, ему якобы доверяют 57% украинцев.Кроме того, он заявил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве". В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.

https://ria.ru/20250219/mask-2000231682.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп