Зеленский дерзко ответил Трампу
Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится
© Getty Images / dia images / Mert GokhankocВладимир Зеленский
© Getty Images / dia images / Mert Gokhankoc
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге.
"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал он на пресс-конференции.
"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал он на пресс-конференции.
По утверждению главы киевского режима, ему якобы доверяют 57% украинцев.
Кроме того, он заявил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве".
В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением.
Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
Кроме того, он заявил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве".
В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением.
Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.