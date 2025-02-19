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Зеленский дерзко ответил Трампу - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 19.02.2025 (обновлено: 15:18 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html
Зеленский дерзко ответил Трампу
Зеленский дерзко ответил Трампу - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский дерзко ответил Трампу
Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге. "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:58:00+03:00
2025-02-19T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге. "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал он на пресс-конференции.По утверждению главы киевского режима, ему якобы доверяют 57% украинцев.Кроме того, он заявил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве". В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
https://ria.ru/20250219/mask-2000231682.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
Зеленский дерзко ответил Трампу

Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

© Getty Images / dia images / Mert GokhankocВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / dia images / Mert Gokhankoc
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — сказал он на пресс-конференции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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По утверждению главы киевского режима, ему якобы доверяют 57% украинцев.

Кроме того, он заявил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве".

В среду глава Белого дома поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Зеленского населением.

Глава Белого дома напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
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