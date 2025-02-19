https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000290192.html

Зеленский раскрыл, когда покинет пост президента

Зеленский раскрыл, когда покинет пост президента - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский раскрыл, когда покинет пост президента

Владимир Зеленский намерен оставаться президентом до вступления Украины в НАТО и ЕС. Об этом он заявил в интервью ARD. Глава киевского режима прозрачно... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:18:00+03:00

2025-02-19T14:18:00+03:00

2025-02-19T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен оставаться президентом до вступления Украины в НАТО и ЕС. Об этом он заявил в интервью ARD. Глава киевского режима прозрачно намекнул, что пока его страна не получит гарантии безопасности, не вступит в ЕС и НАТО, он не уйдет с поста. "Но пока этого нет, я буду защищать свою страну", — добавил Зеленский. В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250219/mask-2000231682.html

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