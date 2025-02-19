https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000188149.html
В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины - РИА Новости, 19.02.2025
В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать с территории Украины. Такое мнение в беседе с RT высказал сооснователь группы Pink... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:42:00+03:00
2025-02-19T01:42:00+03:00
2025-02-19T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать с территории Украины. Такое мнение в беседе с RT высказал сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс."Я подозреваю, что он занят поиском расписания рейсов, потому что он сбежит. Вопрос только в том, когда", — сказал он.По его словам, Зеленского не воспринимают всерьез ни в России, ни в США, что заставляет усомниться в том, что он оказывает хоть какое-то влияние на ситуацию. Глава киевского режима, продолжил музыкант, находится в безвыходном положении и должен держаться подальше от вмешательства в начавшийся процесс по урегулированию конфликта.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250218/evropa-2000010132.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183613.html
https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский пытается сбежать с Украины