Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США
Аргентинский аналитик Ламеса: Зеленский пытается помешать достижению мира
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Он напомнил, что Украина была использована администрацией экс-президента США Джо Байдена как инструмент для конфликта с Россией.
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"Из этого вытекает нынешняя позиция Зеленского, который безуспешно пытается бойкотировать эти переговоры, делая заявления о том, что он будет игнорировать любые результаты этого первого раунда, поскольку в Эр-Рияде не присутствует Украина, что, конечно, совершенно абсурдно", - отметил эксперт.
По его словам, США в данной ситуации являются посредником, поэтому логично, что они проведут раунд переговоров с каждой из сторон в отдельности, а затем постараются прийти к совместной встрече.
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"Намерение Зеленского состоит в том, чтобы ставить препоны и саботировать, чтобы в конечном итоге не достичь мира. Подобная позиция также есть и у европейских лидеров, которые, как сказал Марко Рубио, продолжают закатывать истерики вместо того, чтобы вносить предложения по достижению мира", - отметил Ламеса.
Он не исключил, что Соединенные Штаты могут в будущем принять определенные меры, чтобы заставить Зеленского изменить свое отношение и добросовестно вести переговоры.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.