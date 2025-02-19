https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000329435.html

Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США

Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США

Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:21:00+03:00

2025-02-19T16:21:00+03:00

2025-02-19T16:32:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

россия

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.Он напомнил, что Украина была использована администрацией экс-президента США Джо Байдена как инструмент для конфликта с Россией."Из этого вытекает нынешняя позиция Зеленского, который безуспешно пытается бойкотировать эти переговоры, делая заявления о том, что он будет игнорировать любые результаты этого первого раунда, поскольку в Эр-Рияде не присутствует Украина, что, конечно, совершенно абсурдно", - отметил эксперт.По его словам, США в данной ситуации являются посредником, поэтому логично, что они проведут раунд переговоров с каждой из сторон в отдельности, а затем постараются прийти к совместной встрече."Намерение Зеленского состоит в том, чтобы ставить препоны и саботировать, чтобы в конечном итоге не достичь мира. Подобная позиция также есть и у европейских лидеров, которые, как сказал Марко Рубио, продолжают закатывать истерики вместо того, чтобы вносить предложения по достижению мира", - отметил Ламеса.Он не исключил, что Соединенные Штаты могут в будущем принять определенные меры, чтобы заставить Зеленского изменить свое отношение и добросовестно вести переговоры.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000196412.html

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html

сша

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, россия, марко рубио, джо байден