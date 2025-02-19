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Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025
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16:21 19.02.2025 (обновлено: 16:32 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000329435.html
Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США
Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США
Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:21:00+03:00
2025-02-19T16:32:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
россия
марко рубио
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.Он напомнил, что Украина была использована администрацией экс-президента США Джо Байдена как инструмент для конфликта с Россией."Из этого вытекает нынешняя позиция Зеленского, который безуспешно пытается бойкотировать эти переговоры, делая заявления о том, что он будет игнорировать любые результаты этого первого раунда, поскольку в Эр-Рияде не присутствует Украина, что, конечно, совершенно абсурдно", - отметил эксперт.По его словам, США в данной ситуации являются посредником, поэтому логично, что они проведут раунд переговоров с каждой из сторон в отдельности, а затем постараются прийти к совместной встрече."Намерение Зеленского состоит в том, чтобы ставить препоны и саботировать, чтобы в конечном итоге не достичь мира. Подобная позиция также есть и у европейских лидеров, которые, как сказал Марко Рубио, продолжают закатывать истерики вместо того, чтобы вносить предложения по достижению мира", - отметил Ламеса.Он не исключил, что Соединенные Штаты могут в будущем принять определенные меры, чтобы заставить Зеленского изменить свое отношение и добросовестно вести переговоры.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000196412.html
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, россия, марко рубио, джо байден
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Марко Рубио, Джо Байден
Эксперт оценил реакцию Зеленского на переговоры России и США

Аргентинский аналитик Ламеса: Зеленский пытается помешать достижению мира

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры РФ и США говорит о его желании помешать достижению мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Он напомнил, что Украина была использована администрацией экс-президента США Джо Байдена как инструмент для конфликта с Россией.
Владимир Зеленский в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров
Вчера, 04:58
«
"Из этого вытекает нынешняя позиция Зеленского, который безуспешно пытается бойкотировать эти переговоры, делая заявления о том, что он будет игнорировать любые результаты этого первого раунда, поскольку в Эр-Рияде не присутствует Украина, что, конечно, совершенно абсурдно", - отметил эксперт.
По его словам, США в данной ситуации являются посредником, поэтому логично, что они проведут раунд переговоров с каждой из сторон в отдельности, а затем постараются прийти к совместной встрече.
«
"Намерение Зеленского состоит в том, чтобы ставить препоны и саботировать, чтобы в конечном итоге не достичь мира. Подобная позиция также есть и у европейских лидеров, которые, как сказал Марко Рубио, продолжают закатывать истерики вместо того, чтобы вносить предложения по достижению мира", - отметил Ламеса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
Вчера, 09:02
Он не исключил, что Соединенные Штаты могут в будущем принять определенные меры, чтобы заставить Зеленского изменить свое отношение и добросовестно вести переговоры.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США
Вчера, 11:31
 
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