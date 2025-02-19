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Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 19.02.2025 (обновлено: 14:04 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000287288.html
Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США
Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США
Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk, что не хочет потерять поддержку со РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:01:00+03:00
2025-02-19T14:04:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk, что не хочет потерять поддержку со стороны Вашингтона. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - заявил Зеленский. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США

Зеленский после слов Трампа об Украине заявил о нежелании потерять поддержку США

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk, что не хочет потерять поддержку со стороны Вашингтона.
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
«
"Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - заявил Зеленский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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