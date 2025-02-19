https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000287288.html

Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США

Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский заявил, что не хочет потерять поддержку со стороны США

Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk, что не хочет потерять поддержку со РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:01:00+03:00

2025-02-19T14:01:00+03:00

2025-02-19T14:04:00+03:00

в мире

сша

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вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Türk, что не хочет потерять поддержку со стороны Вашингтона. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - заявил Зеленский. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности