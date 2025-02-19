https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html

Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины

Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины

Украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен на предоставление США редкоземельных металлов Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:54:00+03:00

2025-02-19T13:54:00+03:00

2025-02-19T13:55:00+03:00

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен на предоставление США редкоземельных металлов Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. "В этом проекте не было никаких гарантий безопасности. Поэтому без гарантий безопасности он не будет справедливым. Я сказал: "Этот документ не готов, мы не будем его подписывать. Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество поддерживает это, наш парламент поддерживает это. Но если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо. Если мы не можем защитить это, то о чем мы говорим? Именно об этом мы и говорим", - сказал Зеленский. Зеленский 15 февраля рассказал об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает глава киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной Штатами сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности