Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины
Зеленский: Киев должен получить гарантии безопасности от США взамен на ресурсы
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен на предоставление США редкоземельных металлов Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
"В этом проекте не было никаких гарантий безопасности. Поэтому без гарантий безопасности он не будет справедливым. Я сказал: "Этот документ не готов, мы не будем его подписывать. Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество поддерживает это, наш парламент поддерживает это. Но если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо. Если мы не можем защитить это, то о чем мы говорим? Именно об этом мы и говорим", - сказал Зеленский.
Зеленский 15 февраля рассказал об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает глава киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной Штатами сделки по полезным ископаемым.
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