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Медведев не исключил применения Зеленским "грязной бомбы"
Медведев не исключил применения Зеленским "грязной бомбы" - РИА Новости, 19.02.2025
Медведев не исключил применения Зеленским "грязной бомбы"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключает на своей странице во "ВКонтакте", что Владимир Зеленский может использовать... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:15:00+03:00
2025-02-19T09:15:00+03:00
2025-02-19T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключает на своей странице во "ВКонтакте", что Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. "Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире, Украина
Медведев не исключил применения Зеленским "грязной бомбы"
Медведев допустил применение Зеленским грязной бомбы для перевода стрелок