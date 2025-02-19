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Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол - РИА Новости, 19.02.2025
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09:07 19.02.2025 (обновлено: 09:08 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000211444.html
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол - РИА Новости, 19.02.2025
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель". "Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари", - отметил зампред Совбеза.
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сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол

Медведев: Трамп резко говорит об ответственности Зеленского за начало войны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель".
"Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари", - отметил зампред Совбеза.
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