https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000211444.html
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол - РИА Новости, 19.02.2025
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:07:00+03:00
2025-02-19T09:07:00+03:00
2025-02-19T09:08:00+03:00
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998364456_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7244125e28d8d3de83fc576b4138006c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель". "Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари", - отметил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998364456_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_9244e1acb284c8ebc5c21df71515ab51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Медведев: Трамп резко говорит об ответственности Зеленского за начало войны