https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000211444.html

Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол

Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол - РИА Новости, 19.02.2025

Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол

Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:07:00+03:00

2025-02-19T09:07:00+03:00

2025-02-19T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель". "Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари", - отметил зампред Совбеза.

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сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире