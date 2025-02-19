Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине
Telegraph: ЕС вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph.
"Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить (Владимиру) Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.