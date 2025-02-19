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Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zapad-2000180498.html
Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине
Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине
Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:00:00+03:00
2025-02-19T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
дмитрий песков
запад
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph. "Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить (Владимиру) Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250218/nato-2000153906.html
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в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Запад
Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине

Telegraph: ЕС вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph.
"Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить (Владимиру) Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации.
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Вчера, 19:31
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковЗапад
 
 
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