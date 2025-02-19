https://ria.ru/20250219/zapad-2000180498.html

Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине

Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Telegraph оценила планы Запада по миротворческим силам на Украине

Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T00:00:00+03:00

2025-02-19T00:00:00+03:00

2025-02-19T00:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, пишет британская газета Telegraph. "Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить (Владимиру) Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250218/nato-2000153906.html

https://ria.ru/20250218/evropa-2000109301.html

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в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, запад