https://ria.ru/20250219/zaharova-2000288645.html

Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США

Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США - РИА Новости, 19.02.2025

Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, собирается ли Евросоюз оплатить многомиллиардные долги Украины перед США на фоне... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:11:00+03:00

2025-02-19T14:11:00+03:00

2025-02-19T14:11:00+03:00

в мире

украина

венгрия

сша

мария захарова

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, собирается ли Евросоюз оплатить многомиллиардные долги Украины перед США на фоне заявления премьера Венгрии об обсуждении членами союза объема будущей финансовой поддержки Киева. Ранее газета Magyar Nemzet опубликовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщившего, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. По словам премьера, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи. "Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание Орбана.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html

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в мире, украина, венгрия, сша, мария захарова, виктор орбан, евросоюз