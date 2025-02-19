Рейтинг@Mail.ru
Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zaharova-2000288645.html
Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США
Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США - РИА Новости, 19.02.2025
Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, собирается ли Евросоюз оплатить многомиллиардные долги Украины перед США на фоне... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:11:00+03:00
2025-02-19T14:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
сша
мария захарова
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, собирается ли Евросоюз оплатить многомиллиардные долги Украины перед США на фоне заявления премьера Венгрии об обсуждении членами союза объема будущей финансовой поддержки Киева. Ранее газета Magyar Nemzet опубликовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщившего, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. По словам премьера, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи. "Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание Орбана.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, сша, мария захарова, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, США, Мария Захарова, Виктор Орбан, Евросоюз
Захарова спросила, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США

Захарова поинтересовалась, собирается ли ЕС оплатить долги Украины перед США

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, собирается ли Евросоюз оплатить многомиллиардные долги Украины перед США на фоне заявления премьера Венгрии об обсуждении членами союза объема будущей финансовой поддержки Киева.
Ранее газета Magyar Nemzet опубликовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщившего, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. По словам премьера, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи.
"Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину
20 декабря 2024, 14:58
 
В миреУкраинаВенгрияСШАМария ЗахароваВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала