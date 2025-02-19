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ПГРК "Ярс" вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирске
ПГРК "Ярс" вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирске - РИА Новости, 19.02.2025
ПГРК "Ярс" вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирске
Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:18:00+03:00
2025-02-19T05:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении, сообщили в Минобороны РФ. "В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на полевых позициях", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". "Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сообщили в Минобороны. "Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПГРК "Ярс" вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирске
Минобороны: пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты патрулирования
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении, сообщили в Минобороны РФ.
"В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на полевых позициях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".
"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - сообщили в Минобороны.
"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.