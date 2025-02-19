https://ria.ru/20250219/vzryvy-2000192748.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 19.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T03:17:00+03:00

2025-02-19T03:17:00+03:00

2025-02-19T03:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

виталий кличко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале."Взрывы в столице", — написал Кличко.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в столице страны объявлена воздушная тревога.Ранее украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе. По утверждению мэра Геннадия Труханова, большая часть города осталась без воды, тепла и света.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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киев

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киев, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины