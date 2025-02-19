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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 19.02.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:10:00+03:00
2025-02-19T00:10:00+03:00
2025-02-19T00:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одессе слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы