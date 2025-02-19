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На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв
На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.02.2025
На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв
На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, видео опубликовал Telegram-канала Baza. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:47:00+03:00
2025-02-19T14:47:00+03:00
2025-02-19T15:11:00+03:00
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, видео опубликовал Telegram-канала Baza."Предварительно, возгорание на месторождении случилось вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего там начался пожар", — говорится в тексте.На записи виден момент мощного взрыва, после которого разрослось сильное пламя. На кадрах также запечатлены двое сотрудников предприятия, находящихся в непосредственной близости от возгорания."В результате происшествия двое сотрудников получили травмы, они находятся в тяжёлом состоянии", — отмечается в публикации.По данным издания, пожар удалось ликвидировать, однако из-за взрыва работа 23 скважин была приостановлена.
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тюменская область
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Взрыв на Радонежском месторождении в Тюменской области
На кадрах виден момент взрыва, после которого начинает полыхать мощный пожар. Судя по видео, одежда на одном из сотрудников месторождения загорается — мужчина пытается потушить себя, ему также помогает коллега.
2025-02-19T14:47
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тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв
Появилось видео взрыва на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, видео
опубликовал Telegram-канала Baza.
"Предварительно, возгорание на месторождении случилось вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего там начался пожар", — говорится в тексте.
На записи виден момент мощного взрыва, после которого разрослось сильное пламя. На кадрах также запечатлены двое сотрудников предприятия, находящихся в непосредственной близости от возгорания.
"В результате происшествия двое сотрудников получили травмы, они находятся в тяжёлом состоянии", — отмечается в публикации.
По данным издания, пожар удалось ликвидировать, однако из-за взрыва работа 23 скважин была приостановлена.