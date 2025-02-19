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На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв

На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.02.2025

На нефтяном месторождении в Тюменской области прогремел взрыв

На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, видео опубликовал Telegram-канала Baza. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:47:00+03:00

2025-02-19T14:47:00+03:00

2025-02-19T15:11:00+03:00

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв, видео опубликовал Telegram-канала Baza."Предварительно, возгорание на месторождении случилось вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего там начался пожар", — говорится в тексте.На записи виден момент мощного взрыва, после которого разрослось сильное пламя. На кадрах также запечатлены двое сотрудников предприятия, находящихся в непосредственной близости от возгорания."В результате происшествия двое сотрудников получили травмы, они находятся в тяжёлом состоянии", — отмечается в публикации.По данным издания, пожар удалось ликвидировать, однако из-за взрыва работа 23 скважин была приостановлена.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html

тюменская область

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Взрыв на Радонежском месторождении в Тюменской области На кадрах виден момент взрыва, после которого начинает полыхать мощный пожар. Судя по видео, одежда на одном из сотрудников месторождения загорается — мужчина пытается потушить себя, ему также помогает коллега. 2025-02-19T14:47 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, происшествия