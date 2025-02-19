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В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 19.02.2025 (обновлено: 20:27 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2025
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
Выставка о геноциде жителей Донбасса откроется в Омске ко Дню защитника Отечества, в рамках экспозиции представят западную трофейную технику, рассказали РИА... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:26:00+03:00
2025-02-19T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
омск
россия
вооруженные силы украины
день защитника отечества
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ОМСК, 19 фев - РИА Новости. Выставка о геноциде жителей Донбасса откроется в Омске ко Дню защитника Отечества, в рамках экспозиции представят западную трофейную технику, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Военно-патриотическая выставка "Геноцид Донбасса 2014-2022. Украинский неонацизм" откроется в пятницу на базе исторического парка "Россия - моя история" на улице 70 лет Октября, 25, корпус 2. Как уточнили в пресс-службе, мероприятие запланировано в целях противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. "В рамках выставки посетителям будут продемонстрированы образцы трофейной западной техники, полученной в рамках проведения специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе. Также на выставке будут отдельные залы с воспоминаниями, мемуарами и личными фотографиями жертв киевского режима.
https://ria.ru/20250131/sud-1996665250.html
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донбасс, омск, россия, вооруженные силы украины, день защитника отечества, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Омск, Россия, Вооруженные силы Украины, День защитника Отечества, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса

В Омске ко Дню защитника Отечества откроют выставку о геноциде жителей Донбасса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 19 фев - РИА Новости. Выставка о геноциде жителей Донбасса откроется в Омске ко Дню защитника Отечества, в рамках экспозиции представят западную трофейную технику, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Военно-патриотическая выставка "Геноцид Донбасса 2014-2022. Украинский неонацизм" откроется в пятницу на базе исторического парка "Россия - моя история" на улице 70 лет Октября, 25, корпус 2. Как уточнили в пресс-службе, мероприятие запланировано в целях противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма.
"В рамках выставки посетителям будут продемонстрированы образцы трофейной западной техники, полученной в рамках проведения специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе.
Также на выставке будут отдельные залы с воспоминаниями, мемуарами и личными фотографиями жертв киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассОмскРоссияВооруженные силы УкраиныДень защитника ОтечестваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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