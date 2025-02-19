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В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2025
В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
Выставка о геноциде жителей Донбасса откроется в Омске ко Дню защитника Отечества, в рамках экспозиции представят западную трофейную технику, рассказали РИА... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:26:00+03:00
2025-02-19T20:26:00+03:00
2025-02-19T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
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вооруженные силы украины
день защитника отечества
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ОМСК, 19 фев - РИА Новости. Выставка о геноциде жителей Донбасса откроется в Омске ко Дню защитника Отечества, в рамках экспозиции представят западную трофейную технику, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. Военно-патриотическая выставка "Геноцид Донбасса 2014-2022. Украинский неонацизм" откроется в пятницу на базе исторического парка "Россия - моя история" на улице 70 лет Октября, 25, корпус 2. Как уточнили в пресс-службе, мероприятие запланировано в целях противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. "В рамках выставки посетителям будут продемонстрированы образцы трофейной западной техники, полученной в рамках проведения специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе. Также на выставке будут отдельные залы с воспоминаниями, мемуарами и личными фотографиями жертв киевского режима.
https://ria.ru/20250131/sud-1996665250.html
донбасс
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В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
В Омске ко Дню защитника Отечества откроют выставку о геноциде жителей Донбасса