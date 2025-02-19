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В Крыму увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы до 400 тысяч рублей
В Крыму увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 19.02.2025
В Крыму увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы до 400 тысяч рублей
Выплату ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, ко Дню Победы в Крыму увеличат до 400 тысяч рублей,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:41:00+03:00
2025-02-19T13:41:00+03:00
2025-02-19T13:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей аксенов (политик)
владимир путин
россия
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Выплату ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, ко Дню Победы в Крыму увеличат до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что в республике единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены с 50 до 200 тысяч рублей, участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле, а партизаны и подпольщики – ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне. "Важным является вопрос о выплатах ветеранам. В этом году единовременную выплату в Крыму ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличат до 400 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин. Единовременные выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы будут произведены в апреле-мае 2025 года, соответствующий указ президента был размещен на сайте официального опубликования правовых актов 15 января.
https://ria.ru/20250210/veteran-1998387867.html
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сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Крыму увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы до 400 тысяч рублей
Глава Крыма: в регионе увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы до 400 тыс руб
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Выплату ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, ко Дню Победы в Крыму увеличат до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что в республике единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены с 50 до 200 тысяч рублей, участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле, а партизаны и подпольщики – ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне.
"Важным является вопрос о выплатах ветеранам. В этом году единовременную выплату в Крыму ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличат до 400 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин. Единовременные выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы будут произведены в апреле-мае 2025 года, соответствующий указ президента был размещен на сайте официального опубликования правовых актов 15 января.