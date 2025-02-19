https://ria.ru/20250219/vtb-2000210157.html

В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"

В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка" - РИА Новости, 19.02.2025

В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"

Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:48:00+03:00

2025-02-19T08:48:00+03:00

2025-02-19T08:48:00+03:00

экономика

почта банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/19/1555341914_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_1ca5bad4fe6fbc6ae3405bd9e04ed6f2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Миграция стартует уже в апреле. Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком", - сказал Кулик. В конце января ВТБ сообщил, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. ВТБ в конце 2024 года завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты были проведены 23 декабря. Также в конце декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году планируется начать миграцию сети "Почта банка", клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.

https://ria.ru/20250213/sberbank-1999251511.html

https://ria.ru/20241202/isk-1986912953.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, почта банк