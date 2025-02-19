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В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка" - РИА Новости, 19.02.2025
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"
Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:48:00+03:00
2025-02-19T08:48:00+03:00
2025-02-19T08:48:00+03:00
экономика
почта банк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Миграция стартует уже в апреле. Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком", - сказал Кулик. В конце января ВТБ сообщил, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. ВТБ в конце 2024 года завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты были проведены 23 декабря. Также в конце декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году планируется начать миграцию сети "Почта банка", клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.
https://ria.ru/20250213/sberbank-1999251511.html
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экономика, почта банк
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"
Кулик: миграция в ВТБ клиентов "Почта банка" начнется в апреле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик.
"Миграция стартует уже в апреле. Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка
", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком", - сказал Кулик.
В конце января ВТБ сообщил, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания.
ВТБ в конце 2024 года завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты были проведены 23 декабря. Также в конце декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году планируется начать миграцию сети "Почта банка", клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.