Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка" - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/vtb-2000210157.html
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка" - РИА Новости, 19.02.2025
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"
Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:48:00+03:00
2025-02-19T08:48:00+03:00
экономика
почта банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/19/1555341914_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_1ca5bad4fe6fbc6ae3405bd9e04ed6f2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик. "Миграция стартует уже в апреле. Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком", - сказал Кулик. В конце января ВТБ сообщил, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. ВТБ в конце 2024 года завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты были проведены 23 декабря. Также в конце декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году планируется начать миграцию сети "Почта банка", клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.
https://ria.ru/20250213/sberbank-1999251511.html
https://ria.ru/20241202/isk-1986912953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/19/1555341914_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_968cfbad991abd685655195c451d5c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, почта банк
Экономика, Почта банк
В ВТБ рассказали о миграции клиентов из "Почта банка"

Кулик: миграция в ВТБ клиентов "Почта банка" начнется в апреле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип банка "ВТБ" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик.
"Миграция стартует уже в апреле. Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов "Почта банка", чтобы только малая их часть из порядка 5 миллионов клиентов оставалась в старом ландшафте. У нас есть план на преодоление более 400 продуктовых гэпов при объединении с "Почта банком", - сказал Кулик.
Вывеска с логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка
13 февраля, 23:38
В конце января ВТБ сообщил, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания.
ВТБ в конце 2024 года завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты были проведены 23 декабря. Также в конце декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году планируется начать миграцию сети "Почта банка", клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.
Вывеска офиса Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Альфа-банк потребовал в суде от "Норильского никеля" 77,3 миллиона долларов
2 декабря 2024, 17:01
 
ЭкономикаПочта банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала