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В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре - РИА Новости, 19.02.2025
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04:44 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/vtb-2000195644.html
В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре
В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре - РИА Новости, 19.02.2025
В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре
Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:44:00+03:00
2025-02-19T04:44:00+03:00
экономика
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик. "Сегодня в банке не существует ни одного процесса и системы, где нет компонентов ИИ. Особенно если мы говорим об элементах, связанных с обслуживанием наших клиентов … Голосовой помощник в умной колонке, ИИ-чат-бот в "ВТБ Онлайн", в колл-центре в действительности с вами уже тоже часто говорят "синтетические люди", обрабатывая все обращения клиентов на входе и помогая разрешить более 60% вопросов", - сказал Кулик. При этом он подчеркнул, что банк использует тысячи ИИ-моделей, поэтому проще сказать, где их нет. По его словам, в период с 2022 года по 2024-й количество процессов и сервисов ВТБ, в которых используются модели продвинутой аналитики, увеличилось более чем вдвое. "Мы исповедуем крайний прагматизм: модель должна окупаться обязательно на горизонте двух лет, если не окупается, мы не делаем", - добавил зампред.
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экономика, технологии
Экономика, Технологии
В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре

ВТБ: "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов в колл-центре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик.
"Сегодня в банке не существует ни одного процесса и системы, где нет компонентов ИИ. Особенно если мы говорим об элементах, связанных с обслуживанием наших клиентов … Голосовой помощник в умной колонке, ИИ-чат-бот в "ВТБ Онлайн", в колл-центре в действительности с вами уже тоже часто говорят "синтетические люди", обрабатывая все обращения клиентов на входе и помогая разрешить более 60% вопросов", - сказал Кулик.
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При этом он подчеркнул, что банк использует тысячи ИИ-моделей, поэтому проще сказать, где их нет. По его словам, в период с 2022 года по 2024-й количество процессов и сервисов ВТБ, в которых используются модели продвинутой аналитики, увеличилось более чем вдвое.
"Мы исповедуем крайний прагматизм: модель должна окупаться обязательно на горизонте двух лет, если не окупается, мы не делаем", - добавил зампред.
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