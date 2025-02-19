https://ria.ru/20250219/vtb-2000195644.html

В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре

В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре - РИА Новости, 19.02.2025

В ВТБ рассказали о работе с ИИ в колл-центре

Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:44:00+03:00

2025-02-19T04:44:00+03:00

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технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Все входящие вопросы в колл-центре ВТБ обрабатываются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) - "синтетические люди" помогают решить более 60% вопросов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик. "Сегодня в банке не существует ни одного процесса и системы, где нет компонентов ИИ. Особенно если мы говорим об элементах, связанных с обслуживанием наших клиентов … Голосовой помощник в умной колонке, ИИ-чат-бот в "ВТБ Онлайн", в колл-центре в действительности с вами уже тоже часто говорят "синтетические люди", обрабатывая все обращения клиентов на входе и помогая разрешить более 60% вопросов", - сказал Кулик. При этом он подчеркнул, что банк использует тысячи ИИ-моделей, поэтому проще сказать, где их нет. По его словам, в период с 2022 года по 2024-й количество процессов и сервисов ВТБ, в которых используются модели продвинутой аналитики, увеличилось более чем вдвое. "Мы исповедуем крайний прагматизм: модель должна окупаться обязательно на горизонте двух лет, если не окупается, мы не делаем", - добавил зампред.

https://ria.ru/20250129/avtokredit-1996056416.html

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экономика, технологии