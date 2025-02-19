https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html

В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области

В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 19.02.2025

В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области

Российские войска разбомбили лесополосу в Полтавской области, где ВСУ скрывали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:03:00+03:00

2025-02-19T14:03:00+03:00

2025-02-19T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

полтавская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621992_0:224:3180:2012_1920x0_80_0_0_5958eaa59bd9709a445bd7a36a53b508.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска разбомбили лесополосу в Полтавской области, где ВСУ скрывали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Рядом с селом Запселье, в северной части области, есть лесок, в котором боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с Курской областью. Все маскировали, но тщетно. Туда прилетела ФАБ", — сказал он.Кроме того, по словам Лебедева, удар пятью авиабомбами пришелся по району железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский в Сумской области, там была слышна вторичная детонация и начался "пожар на рельсах". Еще одной целью был район насосного завода в поселке Свесса Сумской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сумская область, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины