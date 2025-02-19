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В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 19.02.2025 (обновлено: 14:53 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html
В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области
В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 19.02.2025
В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области
Российские войска разбомбили лесополосу в Полтавской области, где ВСУ скрывали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:03:00+03:00
2025-02-19T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска разбомбили лесополосу в Полтавской области, где ВСУ скрывали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Рядом с селом Запселье, в северной части области, есть лесок, в котором боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с Курской областью. Все маскировали, но тщетно. Туда прилетела ФАБ", — сказал он.Кроме того, по словам Лебедева, удар пятью авиабомбами пришелся по району железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский в Сумской области, там была слышна вторичная детонация и начался "пожар на рельсах". Еще одной целью был район насосного завода в поселке Свесса Сумской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html
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украина, сумская область, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об ударе по военной технике ВСУ в Полтавской области

Лебедев: удар нанесен в Полтавской области, где ВСУ прятали военную технику

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска разбомбили лесополосу в Полтавской области, где ВСУ скрывали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Рядом с селом Запселье, в северной части области, есть лесок, в котором боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с Курской областью. Все маскировали, но тщетно. Туда прилетела ФАБ", — сказал он.
Искандер нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области. Кадры Минобороны России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области
11:31
Кроме того, по словам Лебедева, удар пятью авиабомбами пришелся по району железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский в Сумской области, там была слышна вторичная детонация и начался "пожар на рельсах". Еще одной целью был район насосного завода в поселке Свесса Сумской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьПолтавская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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