https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html

Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС

Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС - РИА Новости, 19.02.2025

Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС

Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:50:00+03:00

2025-02-19T10:50:00+03:00

2025-02-19T11:13:00+03:00

херсонская область

россия

днепр (город)

виталий гура

вооруженные силы украины

происшествия

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава администрации города Виталий Гура. Ранее он сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля. "Ситуация в городе напряжённая. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы", - написал Гура в Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали последнюю действующую АЗС в городе. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000195943.html

херсонская область

россия

днепр (город)

новая каховка

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херсонская область , россия, днепр (город), виталий гура, вооруженные силы украины, происшествия, новая каховка