Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе
© Фото : Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка/TelegramПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
Ранее он сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля.
© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
"Ситуация в городе напряжённая. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы", - написал Гура в Telegram-канале.
По его словам, ВСУ атаковали последнюю действующую АЗС в городе.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.