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Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС - РИА Новости, 19.02.2025
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10:50 19.02.2025 (обновлено: 11:13 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vsu-2000233430.html
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС - РИА Новости, 19.02.2025
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС
Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:50:00+03:00
2025-02-19T11:13:00+03:00
херсонская область
россия
днепр (город)
виталий гура
вооруженные силы украины
происшествия
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава администрации города Виталий Гура. Ранее он сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля. "Ситуация в городе напряжённая. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы", - написал Гура в Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали последнюю действующую АЗС в городе. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000195943.html
херсонская область
россия
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , россия, днепр (город), виталий гура, вооруженные силы украины, происшествия, новая каховка
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Виталий Гура, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Новая Каховка
Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по АЗС

Новая Каховка осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе

© Фото : Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка/TelegramПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка/Telegram
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка. 19 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области осталась без топлива после удара ВСУ по последней АЗС в городе, прилагаются все усилия для решения проблемы, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
Ранее он сообщал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля.
© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : администрация городского округа города Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
"Ситуация в городе напряжённая. Киевский режим, действуя безответственно, оставил наш город без топлива, и в данный момент ни одна заправка не работает. Мы понимаем, что это создает серьезные неудобства для жителей, и прилагаем все усилия для решения данной проблемы", - написал Гура в Telegram-канале.
По его словам, ВСУ атаковали последнюю действующую АЗС в городе.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияДнепр (город)Виталий ГураВооруженные силы УкраиныПроисшествияНовая Каховка
 
 
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