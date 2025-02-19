ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорел газовый резервуар
© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
"В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) около 3.00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля (один из которых в нерабочем состоянии - на разборку)", - написал Гура в Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка