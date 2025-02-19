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ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 19.02.2025 (обновлено: 09:13 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vsu-2000209357.html
ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке - РИА Новости, 19.02.2025
ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля, сообщил глава администрации города Виталий Гура. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:40:00+03:00
2025-02-19T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
херсонская область
виталий гура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля, сообщил глава администрации города Виталий Гура. "В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) около 3.00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля (один из которых в нерабочем состоянии - на разборку)", - написал Гура в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, россия, новая каховка, херсонская область , виталий гура
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Виталий Гура
ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорел газовый резервуар

© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : администрация городского округа города Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по АЗС в Новой Каховке, сгорели газовый резервуар и два легковых автомобиля, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
"В результате обстрела (предварительно дрон Баба Яга) около 3.00 на территории АЗС в городе Новая Каховка сгорели газовый резервуар, газовая и бензиновая колонка для заправки, два легковых автомобиля (один из которых в нерабочем состоянии - на разборку)", - написал Гура в Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© Фото : администрация городского округа города Новая КаховкаПоследствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : администрация городского округа города Новая Каховка
Последствия атаки дрона по АЗС в городе Новая Каховка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНовая КаховкаХерсонская областьВиталий Гура
 
 
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