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В Курской области погиб волонтер, ушедший добровольцем на СВО - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:37 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/volonter-2000421088.html
В Курской области погиб волонтер, ушедший добровольцем на СВО
В Курской области погиб волонтер, ушедший добровольцем на СВО - РИА Новости, 19.02.2025
В Курской области погиб волонтер, ушедший добровольцем на СВО
Курский волонтер и вынужденный переселенец из приграничья по имени Олег с позывным "Турист" погиб в родном Суджанском районе, куда отправился принимать участие... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T23:37:00+03:00
2025-02-19T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
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КУРСК, 19 фев – РИА Новости. Курский волонтер и вынужденный переселенец из приграничья по имени Олег с позывным "Турист" погиб в родном Суджанском районе, куда отправился принимать участие в боевых действиях в качестве добровольца, сообщила РИА Новости руководитель волонтерской организации "Домик добрых дел" Светлана Козина. "Скорбная весть пришла сегодня. В зоне СВО погиб наш товарищ, волонтер … суджанин Олег "Турист". С первых дней вторжения ВСУ, Олег трудился вместе с нами в "Домике добрых дел" и помогал людям, которые приходили за помощью. Тем людям, которые вынуждены были покинуть дома", - говорится в сообщении волонтерской организации в социальной сети "ВКонтакте". Козина рассказала агентству, что Олег был переселенцем из Суджи, после он пошел сражаться за родную курскую землю. По ее словам, эта новость коснулась каждого волонтера "Домика добрых дел", ведь погибший был "частью волонтерской семьи". "Олег был очень скромный, отзывчивый, сострадательный. Я знаю, он с семьей проживая в ПВР помогал другим, таким же переселенцам, как и он сам. Он всегда на волонтерскую смену приносил с собой листок, на котором жители ПВР (где проживал Олег), писали самые необходимые вещи, а Олег собирал для них необходимое и отвозил после смены", - сообщила Козина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250215/front-1999348701.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
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курская область
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россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ
В Курской области погиб волонтер, ушедший добровольцем на СВО

В Суджанском районе погиб ушедший добровольцем на СВО курский волонтер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Курской области
Военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 фев – РИА Новости. Курский волонтер и вынужденный переселенец из приграничья по имени Олег с позывным "Турист" погиб в родном Суджанском районе, куда отправился принимать участие в боевых действиях в качестве добровольца, сообщила РИА Новости руководитель волонтерской организации "Домик добрых дел" Светлана Козина.
"Скорбная весть пришла сегодня. В зоне СВО погиб наш товарищ, волонтер … суджанин Олег "Турист". С первых дней вторжения ВСУ, Олег трудился вместе с нами в "Домике добрых дел" и помогал людям, которые приходили за помощью. Тем людям, которые вынуждены были покинуть дома", - говорится в сообщении волонтерской организации в социальной сети "ВКонтакте".
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Козина рассказала агентству, что Олег был переселенцем из Суджи, после он пошел сражаться за родную курскую землю. По ее словам, эта новость коснулась каждого волонтера "Домика добрых дел", ведь погибший был "частью волонтерской семьи".
"Олег был очень скромный, отзывчивый, сострадательный. Я знаю, он с семьей проживая в ПВР помогал другим, таким же переселенцам, как и он сам. Он всегда на волонтерскую смену приносил с собой листок, на котором жители ПВР (где проживал Олег), писали самые необходимые вещи, а Олег собирал для них необходимое и отвозил после смены", - сообщила Козина.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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