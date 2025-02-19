https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html

В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard

В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard - РИА Новости, 19.02.2025

В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard

ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:20:00+03:00

2025-02-19T11:20:00+03:00

2025-02-19T11:23:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

россия

центральный банк рф (цб рф)

visa, inc.

mastercard, inc.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard, заявил РИА Новости заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Ранее в феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил агентству, что эти международные платежные системы в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым."Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему", - сказал Гузнов, отвечая на вопрос агентства о том, каково отношение ЦБ к возвращению этих платежных систем."ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича", - добавил он в ответ на вопрос: "Если платежные системы Visa и Masterсard соберутся вернуться на рынок РФ, ЦБ готов их обратно принять, или уже нет такой необходимости?".

https://ria.ru/20250218/tsb-2000083232.html

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экономика, анатолий аксаков, россия, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc.