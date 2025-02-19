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В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard - РИА Новости, 19.02.2025
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11:20 19.02.2025 (обновлено: 11:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html
В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard
В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard - РИА Новости, 19.02.2025
В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard
ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:20:00+03:00
2025-02-19T11:23:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
россия
центральный банк рф (цб рф)
visa, inc.
mastercard, inc.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard, заявил РИА Новости заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Ранее в феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил агентству, что эти международные платежные системы в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым."Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему", - сказал Гузнов, отвечая на вопрос агентства о том, каково отношение ЦБ к возвращению этих платежных систем."ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича", - добавил он в ответ на вопрос: "Если платежные системы Visa и Masterсard соберутся вернуться на рынок РФ, ЦБ готов их обратно принять, или уже нет такой необходимости?".
https://ria.ru/20250218/tsb-2000083232.html
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экономика, анатолий аксаков, россия, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Анатолий Аксаков, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard

Гузнов: ЦБ не высказывает позиции по возможности возврата Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не высказывает позиции о возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard, заявил РИА Новости заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
Ранее в феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил агентству, что эти международные платежные системы в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым.
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"Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему", - сказал Гузнов, отвечая на вопрос агентства о том, каково отношение ЦБ к возвращению этих платежных систем.
"ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича", - добавил он в ответ на вопрос: "Если платежные системы Visa и Masterсard соберутся вернуться на рынок РФ, ЦБ готов их обратно принять, или уже нет такой необходимости?".
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ЭкономикаАнатолий АксаковРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Visa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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