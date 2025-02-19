https://ria.ru/20250219/vino-2000194379.html

Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума за 20 лет

Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума за 20 лет - РИА Новости, 19.02.2025

Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума за 20 лет

Россия по итогам прошлого года ввезла из Евросоюза минимальный объем вина с 2004 года, при этом главным поставщиком теперь является Италия, а не Латвия, следует РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:06:00+03:00

2025-02-19T04:06:00+03:00

2025-02-19T04:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года ввезла из Евросоюза минимальный объем вина с 2004 года, при этом главным поставщиком теперь является Италия, а не Латвия, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Европейские поставки в Россию в прошлом году уменьшились на треть по сравнению с 2023 годом, составив 160,6 тысячи тонн. Меньше экспорт ЕС был в 2004 году, когда российскими компаниями было куплено 128 тысяч тонн этого алкоголя. В денежном выражении продажи вина ЕС просели также на треть за год - до 532 миллионов евро, что является наименьшим значением с 2016 года (402 миллиона евро). Главным поставщиком вина среди европейских стран в прошлом году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тысячи тонн этого вида алкоголя. Это в 1,4 раза больше итальянского экспорта годом ранее. Латвия опустилась на второе место, поскольку стала поставлять на российский рынок значительно меньше вина - продажи рухнули в 4,3 раза и составили 20,4 тысячи тонн. Похожая ситуация произошла и с Литвой, которая еще в 2023 году была третьей по поставкам вина в Россию, однако в прошлом году ввоз вина из страны упал в 17 раз - до 4,1 тысячи тонн. Теперь же тройку лидеров замыкает Польша, за год увеличившая продажи в 1,6 раза - до 20,3 тысячи тонн. Также значительные объемы вина поступают на российский рынок из Португалии, нарастившей экспорт втрое - до 15,9 тысячи тонн, а также из Испании, которая в свою очередь сократила продажи - до 13 тысяч тонн с 15,7 тысячи годом ранее. Сокращение импорта произошло на фоне повышения ввозных пошлин на вина из недружественных стран. Правительство России в 2023 году повысило их с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В августе 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html

https://ria.ru/20250201/krym-1996764612.html

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экономика, россия, италия, латвия, евросоюз