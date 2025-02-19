Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа
Вэнс: критика Трампа в публичном пространстве обернется против Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
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"Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.
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Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике.
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"Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.