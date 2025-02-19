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Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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20:49 19.02.2025 (обновлено: 21:00 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vens-2000401640.html
Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа
Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:49:00+03:00
2025-02-19T21:00:00+03:00
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому."Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике."Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382537.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику в адрес Трампа

Вэнс: критика Трампа в публичном пространстве обернется против Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому.
«
"Идея о том, что Зеленский изменит мнение президента, критикуя его в публичном пространстве, — все, кто знает Трампа, скажут вам, что это ужасный способ взаимодействовать с этой администрацией", — сказал Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.
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Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
По словам Вэнса, Зеленский получает "неправильные советы" о взаимодействии с новой администрацией США и три года находился в условиях, когда его действия не подвергались критике.
«
"Мы, конечно, поддерживаем украинский народ, восхищаемся мужеством их солдат, но очевидно, что этот конфликт должен как можно скорее завершиться. Это политика президента США, и она основана не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп давно сформировал свое четкое геополитическое видение", — подчеркнул вице-президент США.
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В миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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