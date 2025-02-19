https://ria.ru/20250219/vena-2000325954.html

Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ

Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025

Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ

Правоохранители задержали 10 февраля 14-летнего подростка, который, предположительно, готовил теракт на Западном вокзале в Вене, сообщило австрийское... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:09:00+03:00

2025-02-19T16:09:00+03:00

2025-02-19T16:18:00+03:00

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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 10 февраля 14-летнего подростка, который, предположительно, готовил теракт на Западном вокзале в Вене, сообщило австрийское информагентство APA со ссылкой на МВД республики. "Полиция и служба защиты конституции, очевидно, предотвратили теракт, который 14-летний подросток планировал на Венском Западном вокзале (нем. Westbahnhof)", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление МВД, сделанное в среду. Уточняется, что следователи Госуправления по защите конституции и борьбе с терроризмом (LSE) совместно с силами спецподразделения WEGA задержали подростка 10 февраля. "У него были обнаружены, в частности, два ножа и многочисленные материалы, указывающие на его приверженность к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*)", - отметило агентство.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250216/avstriya-1999716499.html

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в мире, вена, исламское государство*, австрия