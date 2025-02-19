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Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
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16:09 19.02.2025 (обновлено: 16:18 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vena-2000325954.html
Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ
Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ
Правоохранители задержали 10 февраля 14-летнего подростка, который, предположительно, готовил теракт на Западном вокзале в Вене, сообщило австрийское... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:09:00+03:00
2025-02-19T16:18:00+03:00
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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 10 февраля 14-летнего подростка, который, предположительно, готовил теракт на Западном вокзале в Вене, сообщило австрийское информагентство APA со ссылкой на МВД республики. "Полиция и служба защиты конституции, очевидно, предотвратили теракт, который 14-летний подросток планировал на Венском Западном вокзале (нем. Westbahnhof)", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление МВД, сделанное в среду. Уточняется, что следователи Госуправления по защите конституции и борьбе с терроризмом (LSE) совместно с силами спецподразделения WEGA задержали подростка 10 февраля. &quot;У него были обнаружены, в частности, два ножа и многочисленные материалы, указывающие на его приверженность к террористической организации &quot;Исламское государство&quot;* (ИГ*)&quot;, - отметило агентство.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, вена, исламское государство*, австрия
В мире, Вена, Исламское государство*, Австрия
Полиция Вены предотвратила теракт на Западном вокзале, пишут СМИ

APA: в Вене задержали подростка, готовившего теракт на Западном вокзале

© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Полицейские в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали 10 февраля 14-летнего подростка, который, предположительно, готовил теракт на Западном вокзале в Вене, сообщило австрийское информагентство APA со ссылкой на МВД республики.
«
"Полиция и служба защиты конституции, очевидно, предотвратили теракт, который 14-летний подросток планировал на Венском Западном вокзале (нем. Westbahnhof)", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление МВД, сделанное в среду.
Уточняется, что следователи Госуправления по защите конституции и борьбе с терроризмом (LSE) совместно с силами спецподразделения WEGA задержали подростка 10 февраля.
«

"У него были обнаружены, в частности, два ножа и многочисленные материалы, указывающие на его приверженность к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*)", - отметило агентство.

* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреВенаИсламское государство*Австрия
 
 
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