https://ria.ru/20250219/usa-2000290309.html

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:18:00+03:00

2025-02-19T14:18:00+03:00

2025-02-19T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей лавров, госдума рф, в мире