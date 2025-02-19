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Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
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14:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/usa-2000290309.html
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:18:00+03:00
2025-02-19T14:18:00+03:00
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сша
сергей лавров
госдума рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
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россия, сша, сергей лавров, госдума рф, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Госдума РФ, В мире
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

Лавров: РФ и США отходят от края пропасти, куда их завела администрация Байдена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
РоссияСШАСергей ЛавровГосдума РФВ мире
 
 
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