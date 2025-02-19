https://ria.ru/20250219/usa-2000290309.html
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:18:00+03:00
2025-02-19T14:18:00+03:00
2025-02-19T14:18:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_15824b0c48b82bd6c35356aaef3a6413.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_724a98b4e43ae1380732b75da6f71d02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, госдума рф, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Госдума РФ, В мире
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Лавров: РФ и США отходят от края пропасти, куда их завела администрация Байдена