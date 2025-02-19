Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill
Hill: суд в Вашингтоне отклонил запрос 14 штатов на ограничение полномочий DOGE
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение судьи по делу.
Ранее 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны - претензия штатов к Трампу и Маску состоит в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что, по мнению истцов, нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции.
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"Окружной судья США Таня Чуткан... отклонила запрос 14 генпрокуроров-демократов о немедленном введении широкомасштабных ограничений в отношении департамента государственной эффективности Илона Маска", - говорится в публикации.
Из заключения судьи следует, что претензия истцов к DOGE о наделении ведомства неограниченной властью и его неподотчетности конгрессу США законна, однако суд не имеет полномочий ограничить деятельность департамента по причине отсутствия свидетельства нанесения истцам неизбежного и непоправимого урона.
Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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