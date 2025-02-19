https://ria.ru/20250219/usa-2000277429.html

Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill

Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill - РИА Новости, 19.02.2025

Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill

Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:24:00+03:00

2025-02-19T13:24:00+03:00

2025-02-19T13:24:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

мэриленд

илон маск

дональд трамп

вивек рамасвами

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение судьи по делу. Ранее 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны - претензия штатов к Трампу и Маску состоит в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что, по мнению истцов, нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции. "Окружной судья США Таня Чуткан... отклонила запрос 14 генпрокуроров-демократов о немедленном введении широкомасштабных ограничений в отношении департамента государственной эффективности Илона Маска", - говорится в публикации. Из заключения судьи следует, что претензия истцов к DOGE о наделении ведомства неограниченной властью и его неподотчетности конгрессу США законна, однако суд не имеет полномочий ограничить деятельность департамента по причине отсутствия свидетельства нанесения истцам неизбежного и непоправимого урона. Телеканал ABC ранее сообщал, что 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении. Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999693422.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

сша

вашингтон (штат)

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады