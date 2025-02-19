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Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill - РИА Новости, 19.02.2025
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13:24 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/usa-2000277429.html
Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill
Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill - РИА Новости, 19.02.2025
Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill
Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:24:00+03:00
2025-02-19T13:24:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение судьи по делу. Ранее 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны - претензия штатов к Трампу и Маску состоит в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что, по мнению истцов, нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции. "Окружной судья США Таня Чуткан... отклонила запрос 14 генпрокуроров-демократов о немедленном введении широкомасштабных ограничений в отношении департамента государственной эффективности Илона Маска", - говорится в публикации. Из заключения судьи следует, что претензия истцов к DOGE о наделении ведомства неограниченной властью и его неподотчетности конгрессу США законна, однако суд не имеет полномочий ограничить деятельность департамента по причине отсутствия свидетельства нанесения истцам неизбежного и непоправимого урона. Телеканал ABC ранее сообщал, что 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении. Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
https://ria.ru/20250217/ssha-1999693422.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Вашингтон (штат), Мэриленд, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Агентство по международному развитию США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Суд отклонил запрос 14 штатов США против Трампа и Маска, пишет Hill

Hill: суд в Вашингтоне отклонил запрос 14 штатов на ограничение полномочий DOGE

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральный суд Вашингтона отклонил запрос 14 штатов США на ограничение полномочий департамента государственной эффективности DOGE, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение судьи по делу.
Ранее 14 штатов США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны - претензия штатов к Трампу и Маску состоит в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что, по мнению истцов, нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" американской конституции.
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"Окружной судья США Таня Чуткан... отклонила запрос 14 генпрокуроров-демократов о немедленном введении широкомасштабных ограничений в отношении департамента государственной эффективности Илона Маска", - говорится в публикации.
Из заключения судьи следует, что претензия истцов к DOGE о наделении ведомства неограниченной властью и его неподотчетности конгрессу США законна, однако суд не имеет полномочий ограничить деятельность департамента по причине отсутствия свидетельства нанесения истцам неизбежного и непоправимого урона.
Телеканал ABC ранее сообщал, что 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда - в нем Маск обвиняется в том же нарушении.
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Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреСШАВашингтон (штат)МэрилендИлон МаскДональд ТрампВивек РамасвамиАгентство по международному развитию СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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