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Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ - РИА Новости, 19.02.2025
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06:11 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ - РИА Новости, 19.02.2025
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ
Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:11:00+03:00
2025-02-19T06:11:00+03:00
экономика
технологии
абу-даби
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уралвагонзавод
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АБУ-ДАБИ, 19 фев – РИА Новости. Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в пресс-службе Концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) на выставке IDEX 2025. "Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие", - сказали в пресс-службе. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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экономика, технологии, абу-даби, оаэ, уралвагонзавод, ростех
Экономика, Технологии, Абу-Даби, ОАЭ, Уралвагонзавод, Ростех
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ

"Уралвагонзавод": российским танкам увеличат мощность двигателей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 19 фев – РИА Новости. Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в пресс-службе Концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) на выставке IDEX 2025.
"Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие", - сказали в пресс-службе.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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ЭкономикаТехнологииАбу-ДабиОАЭУралвагонзаводРостех
 
 
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