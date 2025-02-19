https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html

Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ

Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ - РИА Новости, 19.02.2025

Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ

Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:11:00+03:00

2025-02-19T06:11:00+03:00

2025-02-19T06:11:00+03:00

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технологии

абу-даби

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АБУ-ДАБИ, 19 фев – РИА Новости. Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в пресс-службе Концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) на выставке IDEX 2025. "Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надёжность, снижение расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие", - сказали в пресс-службе. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html

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экономика, технологии, абу-даби, оаэ, уралвагонзавод, ростех