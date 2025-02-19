https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:55:00+03:00
2025-02-19T22:55:00+03:00
2025-02-19T22:55:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
роберт фицо
евросоюз
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на Украине, поскольку слово "мир" было с начала конфликта почти запрещено. "Европа пытается занять позицию миротворца и сует ногу в дверь, которую хотя бы сейчас хотят закрыть представители США и России, чтобы было спокойно на переговорах. Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в Европейском союзе почти было запрещено", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.По его мнению, Европейскому союзу следовало бы "создать пространство США и России для переговоров" и не атаковать соглашение о мире, которое будет достигнуто, а постараться улучшить его в интересах Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000416933.html
россия
украина
сша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, евросоюз, словакия
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Фицо, Евросоюз, Словакия
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
Премьер Словакии Фицо: трудно поверить в искренние намерения ЕС по Украине