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Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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22:55 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:55:00+03:00
2025-02-19T22:55:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на Украине, поскольку слово "мир" было с начала конфликта почти запрещено. &quot;Европа пытается занять позицию миротворца и сует ногу в дверь, которую хотя бы сейчас хотят закрыть представители США и России, чтобы было спокойно на переговорах. Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в Европейском союзе почти было запрещено&quot;, - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.По его мнению, Европейскому союзу следовало бы "создать пространство США и России для переговоров" и не атаковать соглашение о мире, которое будет достигнуто, а постараться улучшить его в интересах Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, евросоюз, словакия
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Фицо, Евросоюз, Словакия
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине

Премьер Словакии Фицо: трудно поверить в искренние намерения ЕС по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на Украине, поскольку слово "мир" было с начала конфликта почти запрещено.
«

"Европа пытается занять позицию миротворца и сует ногу в дверь, которую хотя бы сейчас хотят закрыть представители США и России, чтобы было спокойно на переговорах. Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в Европейском союзе почти было запрещено", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.

По его мнению, Европейскому союзу следовало бы "создать пространство США и России для переговоров" и не атаковать соглашение о мире, которое будет достигнуто, а постараться улучшить его в интересах Украины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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