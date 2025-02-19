https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html

Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине

Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:55:00+03:00

2025-02-19T22:55:00+03:00

2025-02-19T22:55:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

роберт фицо

евросоюз

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас сложно поверить в искренние намерения Европейского союза внести вклад в урегулирование ситуации на Украине, поскольку слово "мир" было с начала конфликта почти запрещено. "Европа пытается занять позицию миротворца и сует ногу в дверь, которую хотя бы сейчас хотят закрыть представители США и России, чтобы было спокойно на переговорах. Кто должен поверить в искренность европейских стран и в то, что они хотят сидеть за столом переговоров и искренне вести переговоры о мире? Ведь это слово в Европейском союзе почти было запрещено", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.По его мнению, Европейскому союзу следовало бы "создать пространство США и России для переговоров" и не атаковать соглашение о мире, которое будет достигнуто, а постараться улучшить его в интересах Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000416933.html

россия

украина

сша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, евросоюз, словакия