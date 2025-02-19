https://ria.ru/20250219/ukraina-2000400382.html
В Раде заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией без США
В Раде заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией без США - РИА Новости, 19.02.2025
В Раде заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией без США
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил в Telegram-канале, что Украина проиграет в конфликте с РФ без поддержки США, и возложил ответственность за это РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:44:00+03:00
2025-02-19T20:44:00+03:00
2025-02-19T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил в Telegram-канале, что Украина проиграет в конфликте с РФ без поддержки США, и возложил ответственность за это на Владимира Зеленского и его окружение. Ранее в среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "США - ключевой наш союзник. Без США мы проиграем в войне. Все происходящее - проблема Зеленского и его управления. Именно он загнал нас сюда. Именно решения Зеленского", - написал Гончаренко*.Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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В Раде заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией без США
Депутат Рады Гончаренко: Украина проиграет в конфликте с Россией без помощи США