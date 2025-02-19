Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 19.02.2025 (обновлено: 18:57 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000379879.html
В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа
В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа
Украина рассчитывает на продолжение американской помощи, а также на открытые и доверительные отношения с США, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:45:00+03:00
2025-02-19T18:57:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
ермак (ангарск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_b1699cc21200855e3dcfa9de646a31cb.jpg
МОСКВА, 19 фев – РАИ Новости. Украина рассчитывает на продолжение американской помощи, а также на открытые и доверительные отношения с США, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале на фоне критики со стороны американского президента Дональда Трампа украинского руководства. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. &quot;Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве… Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха&quot;, - написал Ермак.Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия Келлога в Киев. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56270722f6dbabf3c3dbc81f182c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, ермак (ангарск), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Ермак (Ангарск), Мюнхенская конференция по безопасности
В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина рассчитывает на продолжение помощи США

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве. 19 февраля 2025
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве. 19 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев – РАИ Новости. Украина рассчитывает на продолжение американской помощи, а также на открытые и доверительные отношения с США, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале на фоне критики со стороны американского президента Дональда Трампа украинского руководства.
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине
10 февраля, 23:43
«

"Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве… Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха", - написал Ермак.

Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия Келлога в Киев.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
WSJ: Келлог не будет отклоняться от решения Трампа по Украине
22 января, 11:01
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКит КеллогВладимир ЗеленскийЕрмак (Ангарск)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала