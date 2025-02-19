https://ria.ru/20250219/ukraina-2000379879.html

В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа

В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

В офисе Зеленского отреагировали на критику со стороны Трампа

Украина рассчитывает на продолжение американской помощи, а также на открытые и доверительные отношения с США, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:45:00+03:00

2025-02-19T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РАИ Новости. Украина рассчитывает на продолжение американской помощи, а также на открытые и доверительные отношения с США, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале на фоне критики со стороны американского президента Дональда Трампа украинского руководства. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве… Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха", - написал Ермак.Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия Келлога в Киев. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, ермак (ангарск), мюнхенская конференция по безопасности