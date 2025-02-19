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Спецпосланник Трампа прибыл в Киев - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000274601.html
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев - РИА Новости, 19.02.2025
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:17:00+03:00
2025-02-19T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. Накануне Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля. "Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - приводит телеканал его слова. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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в мире, сша, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Спецпосланник Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог прибыл в Киев

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
Накануне Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
08:00
"Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - приводит телеканал его слова.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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