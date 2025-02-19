https://ria.ru/20250219/ukraina-2000274601.html

Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Спецпосланник Трампа прибыл в Киев - РИА Новости, 19.02.2025

Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:17:00+03:00

2025-02-19T13:17:00+03:00

2025-02-19T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. Накануне Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля. "Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - приводит телеканал его слова. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский