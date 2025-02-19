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Эксперт рассказал, как долго сможет продержаться Украина - РИА Новости, 19.02.2025
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13:16 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000274345.html
Эксперт рассказал, как долго сможет продержаться Украина
Эксперт рассказал, как долго сможет продержаться Украина - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт рассказал, как долго сможет продержаться Украина
Украина сможет продержаться до лета с той военной помощью, которая была предоставлена администрацией бывшего президента США Джо Байдена, однако дальше ее дела... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:16:00+03:00
2025-02-19T13:16:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
сша
джо байден
герт вилдерс
кир стармер
евросоюз
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ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет продержаться до лета с той военной помощью, которая была предоставлена администрацией бывшего президента США Джо Байдена, однако дальше ее дела будут только ухудшаться, заявил телерадиокомпании NOS эксперт по Восточной Европе Боб Дейн из Нидерландского института международных отношений Клингендал. По мнению эксперта, проблемой для Украины является то, что во многих европейских странах нет желания предоставлять своих солдат для миротворческой миссии. Так, в Нидерландах, например, коалиция расколота по данному вопросу, отметил он. "Американцы теперь спрашивают Европу: "Готовы ли вы сражаться и, если необходимо, умереть за Украину?". Если посмотреть на полученные на данный момент ответы, то нет", - заявил Дейн. Как отмечает эксперт, такое отношение со стороны ряда европейских стран не сулит Украине ничего хорошего. Киев получил от предыдущего президента США Джо Байдена существенный пакет военной помощи, который, как полагает аналитик из Нидерландов, позволит Украине "продержаться до лета". "После этого дела украинцев будут ухудшаться", - считает он. Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф не исключил возможного участия своей страны в миротворческой миссии ЕС на Украине. Однако лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции Герт Вилдерс в ответ заявил, что его партия выступает против этой идеи. Он напомнил, что в Нидерландах находятся "десятки тысяч украинских мужчин" - именно они и должны, по мнению политика, вернуться на Украину и там помогать своей стране. В то же время Схоф отметил, что Нидерланды не будут направлять свои войска на Украину. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998757119.html
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в мире, украина, нидерланды, сша, джо байден, герт вилдерс, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Нидерланды, США, Джо Байден, Герт Вилдерс, Кир Стармер, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Эксперт рассказал, как долго сможет продержаться Украина

Клингендал: Украина сможет продержаться с военной помощью Байдена до лета

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский военный. Архивное фото
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ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Украина сможет продержаться до лета с той военной помощью, которая была предоставлена администрацией бывшего президента США Джо Байдена, однако дальше ее дела будут только ухудшаться, заявил телерадиокомпании NOS эксперт по Восточной Европе Боб Дейн из Нидерландского института международных отношений Клингендал.
По мнению эксперта, проблемой для Украины является то, что во многих европейских странах нет желания предоставлять своих солдат для миротворческой миссии. Так, в Нидерландах, например, коалиция расколота по данному вопросу, отметил он.
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"Американцы теперь спрашивают Европу: "Готовы ли вы сражаться и, если необходимо, умереть за Украину?". Если посмотреть на полученные на данный момент ответы, то нет", - заявил Дейн.
Как отмечает эксперт, такое отношение со стороны ряда европейских стран не сулит Украине ничего хорошего. Киев получил от предыдущего президента США Джо Байдена существенный пакет военной помощи, который, как полагает аналитик из Нидерландов, позволит Украине "продержаться до лета". "После этого дела украинцев будут ухудшаться", - считает он.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф не исключил возможного участия своей страны в миротворческой миссии ЕС на Украине. Однако лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции Герт Вилдерс в ответ заявил, что его партия выступает против этой идеи. Он напомнил, что в Нидерландах находятся "десятки тысяч украинских мужчин" - именно они и должны, по мнению политика, вернуться на Украину и там помогать своей стране. В то же время Схоф отметил, что Нидерланды не будут направлять свои войска на Украину.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаНидерландыСШАДжо БайденГерт ВилдерсКир СтармерЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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