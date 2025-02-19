https://ria.ru/20250219/ukraina-2000271264.html

Азаров предрек ВСУ "мясные штурмы" из-за спецконтрактов для молодежи

Азаров предрек ВСУ "мясные штурмы" из-за спецконтрактов для молодежи - РИА Новости, 19.02.2025

Азаров предрек ВСУ "мясные штурмы" из-за спецконтрактов для молодежи

Предложенный министерством обороны Украины специальный контракт для граждан 18-25 лет с заманчивыми условиями службы в рядах ВСУ в реальности обернется для... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:06:00+03:00

2025-02-19T13:06:00+03:00

2025-02-19T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предложенный министерством обороны Украины специальный контракт для граждан 18-25 лет с заманчивыми условиями службы в рядах ВСУ в реальности обернется для военнослужащих "мясными штурмами", заявил бывший премьер страны Николай Азаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом – 11 февраля - министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. "Шансов получить "золотые горы" по спецконтракту у украинской молодежи крайне мало, учитывая высокий уровень потерь ВСУ. Службу такие контрактники будут проходить на линии боевого соприкосновения. Да и набирать их будут в основном в штурмовые подразделения, пехотные части, а это пушечное мясо", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его данным, военнообязанным предлагают на выбор службу в трех механизированных бригадах, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и морской пехоты, при этом выбрать службу в погранвойсках, на флоте или в боевых частях ПВО нельзя. Азаров отметил, что вышеупомянутые бригады наполняются "участниками мясных штурмов", поскольку подразделения принимают участие в наиболее интенсивных боевых действиях. По словам экс-премьера, обозначенные боевые должности - стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик, связаны с повышенной опасностью. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html

https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html

https://ria.ru/20250204/plennyy-1997163746.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины