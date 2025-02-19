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В Раде призвали создать правительство национального спасения - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000256170.html
В Раде призвали создать правительство национального спасения
В Раде призвали создать правительство национального спасения - РИА Новости, 19.02.2025
В Раде призвали создать правительство национального спасения
Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:10:00+03:00
2025-02-19T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир вятрович
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что Украина нуждается в правительстве национального спасения для легитимности украинской власти на международной арене. "Чтобы изменить ситуацию, Зеленский должен вести себя как лидер, способный объединять и везти за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве... Так речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри", - приводятся слова Вятровича в партийном Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир вятрович, дональд трамп, верховная рада украины, европейская солидарность, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Вятрович, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За жизнь
В Раде призвали создать правительство национального спасения

Депутат Рады Вятрович: Украина нуждается в правительстве национального спасения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что Украина нуждается в правительстве национального спасения для легитимности украинской власти на международной арене.
"Чтобы изменить ситуацию, Зеленский должен вести себя как лидер, способный объединять и везти за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве... Так речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри", - приводятся слова Вятровича в партийном Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Единственный шанс на спасение: Зеленский готов на самое страшное
15 февраля, 08:00
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ВятровичДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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