https://ria.ru/20250219/ukraina-2000256170.html

В Раде призвали создать правительство национального спасения

В Раде призвали создать правительство национального спасения - РИА Новости, 19.02.2025

В Раде призвали создать правительство национального спасения

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:10:00+03:00

2025-02-19T12:10:00+03:00

2025-02-19T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что Украина нуждается в правительстве национального спасения для легитимности украинской власти на международной арене. "Чтобы изменить ситуацию, Зеленский должен вести себя как лидер, способный объединять и везти за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве... Так речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри", - приводятся слова Вятровича в партийном Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен в список террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир вятрович, дональд трамп, верховная рада украины, европейская солидарность, оппозиционная платформа - за жизнь