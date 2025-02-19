В Раде призвали создать правительство национального спасения
Депутат Рады Вятрович: Украина нуждается в правительстве национального спасения
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович на фоне критики низкого рейтинга Владимира Зеленского заявил, что Украина нуждается в правительстве национального спасения для легитимности украинской власти на международной арене.
"Чтобы изменить ситуацию, Зеленский должен вести себя как лидер, способный объединять и везти за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве... Так речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри", - приводятся слова Вятровича в партийном Telegram-канале.
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Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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