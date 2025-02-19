https://ria.ru/20250219/ukraina-2000254551.html

Эксперт рассказал, кто решит судьбу Украины

Эксперт рассказал, кто решит судьбу Украины - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт рассказал, кто решит судьбу Украины

Судьбу Украины определят решения США и России, окончание конфликта в этом году стало более вероятным, хотя цели Москвы и Вашингтона могут различаться, заявил в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:08:00+03:00

2025-02-19T12:08:00+03:00

2025-02-19T12:08:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Судьбу Украины определят решения США и России, окончание конфликта в этом году стало более вероятным, хотя цели Москвы и Вашингтона могут различаться, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Я ранее говорил, что окончить войну было бы сложно и в этом году, но, если что и может изменить ситуацию, так это личные переговоры между США и РФ. Сейчас события развиваются именно по такому сценарию. В зависимости от решений США и России определится судьба Украины", - заявил эксперт. Профессор отметил, что президенты США и РФ уже провели телефонные переговоры, к тому же "очень длинные", целых 1,5 часа, и скорее всего, уже ведется работа по организации личной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. "Единственная разница в том, что Трамп хочет временного перемирия, а Путин - заключения окончательного мира", - отметил эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000131635.html

россия

сша

москва

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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде