В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит больше часа. В 09.16 мск тревогу объявили в Сумской области. На Николаевскую область тревога расширилась в 09.53.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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