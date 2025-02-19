"Проснулись в другой реальности": Порошенко* напугала судьба Украины
Порошенко: Украине грозит гибель из-за разногласий между ЕС и США
Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Конфликт между ЕС и США, возникший на Мюнхенской конференции по безопасности, создал экзистенциальную угрозу для Украины. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* на своей странице в соцсети Facebook**, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Мы проснулись в другой реальности <…>. Речь идет о выживании Украины", — говорится в публикации.
Экс-президент также раскритиковал планы главы киевского режима Владимира Зеленского, за которыми ничего не стоит, а также заявил, что Украину на мероприятии представляли не политики, а "эффективные менеджеры".
"Мы уже поняли, что "стратегии несломленности", "формулы победы", "саммиты мира" ломают Украину", — пожаловался он.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, выступая на мероприятии, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская