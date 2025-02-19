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Рэпер-нацист и король скандала. Кто такой Канье Уэст

Рэпер-нацист и король скандала. Кто такой Канье Уэст - РИА Новости, 19.02.2025

Рэпер-нацист и король скандала. Кто такой Канье Уэст

"Я нацист", "Я люблю Гитлера" и еще более двадцати резонансных сообщений появилось в аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети X с 33 миллионами подписчиков РИА Новости, 19.02.2025

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2025-02-19T20:07:00+03:00

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сша

атланта

канье уэст

тейлор свифт (певица)

барак обама

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"Я нацист", "Я люблю Гитлера" и еще более двадцати резонансных сообщений появилось в аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети X с 33 миллионами подписчиков в начале февраля.Мировые СМИ высказывание Уэста не оценили. Разразился нешуточный скандал, который может иметь для рэпера самые негативные последствия.Кто такой Канье УэстКанье Уэст родился 8 июня 1977 в городе Атланта штата Джорджия. Вырос рэпер в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой.На сегодняшний день артист выиграл 24 премии "Грэмми" и вошел в число самых продаваемых артистов. Суммарный объём продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров.Канье Уэста дважды отметили в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Его состояние на 2021 год оценивалось в $6,6 млрд. Критики неоднократно называли его одним из величайших артистов XXI века.В столь богатом и действительно солидном послужном списке не хватает еще одной, правда, уже сомнительной награды: "Самый скандальный артист".Скандалы с Канье УэстомСкандалы следуют за Канье Уэстом почти всю его карьеру, их уже скопилось на несколько толстенных книг. Перечислим только основные из них.2008 год. В Международном аэропорту Лос-Анджелеса Уэст и его телохранитель были арестованы за избиение фотографа, которого повалили на асфальт и сломал камеру стоимостью в $10 000. В итоге рэпер был выпущен под залог в $20 000.2009 год. На церемонии MTV Video Music Awards — рэперу показалось несправедливым, что Тейлор Свифт получила награду за лучшее женское видео. Прямо на сцене он отобрал у нее микрофон и заявил, что на самом деле это "у Бейонсе было одно из лучших видео всех времен". Выходку рэпера прокомментировал даже бывший на тот момент президентом Барак Обама, назвавший артиста "козлом".2014 год. Уэст во время концерта в Сиднее призвал зрителей в зале встать со своих мест. Один парень с ограниченными возможностями этого не сделал, тогда музыкант заявил, что отказывается выступать, пока все не поднимутся. В ответ его освистали.2021 год. На показе своего бренда одежды в Париже Канье поддержал акцию White Lives Matter ("Жизни белых важны"), которое шло как ответ на слоган движения против расизма и насилия в отношении темнокожих Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"), вызвав тем самым негативную реакцию.2022 год. После смерти Елизаветы II в сентябре Уэст решил довольно своеобразно поддержать британский народ. Он написал на черном фоне: "Лондон, я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже потерял свою королеву", подразумевая развод с Ким Кардашьян. "Сочувствие" жители Великобритании не оценили, и рэперу пришлось удалить публикацию.Последствия для рэпераСедьмого февраля буквально за несколько часов Уэст разразился в сети Х целой тирадой постов весьма провокационного содержания. Артист призвал освободить рэпера Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и наркотиками, заявил, что уволил человека, который был недоволен тем, как одевается Бьянка Цензори. И назвал себя нацистом.В рекламном видео на Супербоуле — главном матче США по американскому футболу — Уэст приглашал всех в свой интернет-магазин, в котором на данный момент есть один лот: белая футболка со свастикой.Похоже, все-таки последний скандал не пройдет для рэпера даром, о чем, в частности, заявил американский предприниматель Дэниел Старр газете Sun.Как рассказал бизнесмен, его влиятельные знакомые из числа американских чиновников и предпринимателей солидарны в стремлении помешать Уэсту вести свой бизнес в США. А представители модных компаний, сотрудничающих с Канье, перестанут вести с ним дела."С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше. За кулисами многое делается для того, чтобы этого добиться... Единственная возможность для него продолжить заниматься чем-либо связанным с модой - это вывести свой бизнес за рубеж (за границу США - ред.)... А давление со стороны правительства США сделает его деятельность практически невозможной", - приводит газета слова предпринимателя.Впрочем, денег у рэпера на жизнь хватит, он их заработал уже достаточно. Однако, скандал ударил и по личной жизни актера.Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори, пишет газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники.Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась.А ведь еще совсем недавно жена репера Бьянка Цензори в соцсети X попросила Бога "смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой", добавив, что любит своего мужа, несмотря на различия между ними.Посмотрим, как скажется последний скандал на поведении Канье Уэста. Возможно, будут еще более дикие выходки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, атланта, канье уэст, тейлор свифт (певица), барак обама