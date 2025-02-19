https://ria.ru/20250219/udar-2000393129.html

При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси

При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси - РИА Новости, 19.02.2025

При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси

В Горловке при ударе со стороны ВСУ погиб водитель такси, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:41:00+03:00

2025-02-19T19:41:00+03:00

2025-02-19T21:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. В Горловке при ударе со стороны ВСУ погиб водитель такси, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 16:30 по 16:50 ВСУ трижды атаковали Центрально-Городской район Горловки, выпустив не менее пяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и дрон-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250219/saldo-2000372864.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия