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При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 19.02.2025 (обновлено: 21:11 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/udar-2000393129.html
При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси
При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси - РИА Новости, 19.02.2025
При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси
В Горловке при ударе со стороны ВСУ погиб водитель такси, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:41:00+03:00
2025-02-19T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. В Горловке при ударе со стороны ВСУ погиб водитель такси, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 16:30 по 16:50 ВСУ трижды атаковали Центрально-Городской район Горловки, выпустив не менее пяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и дрон-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском ударе по Горловке погиб водитель такси

Мэр Горловки Приходько: при ударе ВСУ по центру города погиб водитель такси

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. В Горловке при ударе со стороны ВСУ погиб водитель такси, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.
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22 июня 2022, 17:18
По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 16:30 по 16:50 ВСУ трижды атаковали Центрально-Городской район Горловки, выпустив не менее пяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров и дрон-камикадзе.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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