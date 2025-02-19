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"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале - РИА Новости, 19.02.2025
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08:00 19.02.2025 (обновлено: 16:15 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале - РИА Новости, 19.02.2025
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале
Слушания по громкому делу об убийстве двухлетнего ребенка в Первоуральске завершились суровым приговором. Местного жителя Ивана Бекурина отправили в колонию... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:00:00+03:00
2025-02-19T16:15:00+03:00
происшествия
первоуральск
екатеринбург
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Слушания по громкому делу об убийстве двухлетнего ребенка в Первоуральске завершились суровым приговором. Местного жителя Ивана Бекурина отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Однако, по мнению родственников жертвы, на свободе может оставаться еще один фигурант."Все знала"Девочка, чье имя не называется, погибла в начале декабря 2023-го. Смерть констатировали врачи скорой помощи. На теле и голове ребенка они обнаружили многочисленные ссадины и застарелые гематомы. И тут же вызвали полицию.Мать, 23-летняя Виктория П., убеждала сотрудников МВД, что виной всему — падение с горки. Но позже призналась: ребенка избивал ее сожитель Иван Бекурин. В полицию она не заявляла, потому что боялась его.С Бекуриным Виктория прожила чуть больше полугода. По словам родных и друзей, вела асоциальный образ жизни — забросила воспитание троих детей, не гуляла с ними и не убиралась дома."Всю ночь могла сидеть в телефоне, потом половину дня спать. Детей в садик не водила", — рассказывает РИА Новости Алена П., родственница Виктории.Друзья убеждали ее расстаться с Бекуриным. "Многие знали, что он наркоман и имеет судимости. Вика делала вид, что ее это не смущает. На всех, кто пытался открыть ей глаза, только злилась. И переставала общаться", — объясняет знакомая Виктории Арина Р. (имя изменено)."В воспитательных целях"Расследование длилось год. По версии следствия, Бекурин из-за личной неприязни регулярно связывал ребенка изолентой и избивал. В ноябре 2023-го он стал истязать девочку практически ежедневно, причем на глазах ее старшего брата.Сначала его обвинили в убийстве. Однако в ходе расследования выяснилось, что в тот день, 5 декабря, Бекурина не было дома. Это подтвердили заказы такси с его телефона и звонки, которые он совершал из Екатеринбурга.Поэтому перед вынесением окончательного приговора статью переквалифицировали на более мягкую: 17 февраля 2025-го его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, незаконное лишение человека свободы и истязание ребенка.Бекурин признал вину лишь частично: заявил, что избивал девочку "в воспитательных целях". Но причастность к убийству категорически отрицает.&quot;В день смерти меня не было дома. О смерти мне сообщила Вика. Когда я приехал, увидел тело девочки, уже мертвой&quot;, — рассказывал он."Долго убирались"Что же произошло в тот день? По словам Алены П., Виктория постоянно звонила Бекурину.&quot;Говорила, что наказала дочку и переборщила. Он предлагал вызвать скорую, но Вика боялась и ждала его, — говорит Алена. — Соседи подметили странность: когда Иван вернулся домой, они вместе долго убирались, постоянно выходили из квартиры выбросить мусор&quot;.По мнению Алены, ее двухлетняя племянница умерла еще днем после "наказания" от Виктории. "А вызвали скорую только ночью, потому что заметали следы и договаривались, как себя вести", — предполагает она.Это косвенно подтвердил и сам Бекурин в зале суда. Объяснил, что не сотрудничал со следствием и взял всю вину на себя, поскольку хотел "уберечь Викторию от разбирательств". Девушка была от него беременна.&quot;Надеялся, что ей вернут детей и мой ребенок родится в нормальных условиях, будет под контролем моих родителей. Я очень хотел, чтобы он появился на свет, и никак не предполагал, что все так закончится&quot;, — заявил Бекурин."Живет обычной жизнью"К слову, на судебных заседаниях Виктория появилась лишь раз в качестве свидетеля. На нее завели отдельное уголовное дело по статье 117 УК ("Истязания"). Однако, по словам Алены П., расследование не сдвигается с места: "Она живет обычной жизнью, снимает комнату в Первоуральске, на выходные к ней отпускают старшего сына, разрешают посещать младшую дочь в доме малютки".Знакомые и члены семьи не понимают, почему Викторию до сих пор не привлекли к ответственности. Доказательств ее причастности к гибели дочери, по их мнению, достаточно.Алена П. отмечает, что Виктория еще до знакомства с Бекуриным плохо обращалась с девочкой. "Не спускала с кроватки, не давала ей ходить. На улицу даже летом одевала в лосины и кофту с длинным рукавом. Видимо, чтобы скрыть синяки, — предполагает она. — От детей часто неприятно пахло, потому что их не мыли, а только протирали влажными салфетками".Следователи нашли отпечатки пальцев девушки на изоленте, которой связывали ребенка. "Хотя, по ее словам, она не знала о том, что Иван избивает дочку, — вспоминает Алена. И добавляет: Виктория хотела избавиться от девочки.Оказалось, что новоиспеченная пара планировала сдать ребенка в детский дом по достижении четырех лет. Это на суде подтвердил Бекурин. "Он признался, что был инициатором. Однако Вика поддержала идею и сама искала учреждения, узнавала, как это сделать", — говорит тетя погибшей."Следователь помогает"Многодетная мать уверена, что ее не накажут. &quot;Она часто повторяла, что следователь поддерживает ее, помогает, — вспоминает Арина, знакомая Виктории. — А после приговора рассказывала, что ей предлагали уехать в другой регион по программе защиты свидетелей&quot;.Родственники погибшей девочки не готовы оставить все как есть. Они убеждены: мать, которая относилась к ребенку халатно с самого начала, должна понести строгое наказание.&quot;Я подавала ходатайство на доследование дела Вики, хотела чтобы меня включили в качестве пострадавшей. Но суд его отклонил&quot;, — объясняет Алена.Она прошла курсы приемных родителей и сейчас изредка навещает племянников в социальных учреждениях. Чаще не получается, не пускают по просьбе Виктории. Еще на первых судебных заседаниях Алена заявила: если мать лишат родительских прав, она заберет детей себе. Однако пока их судьба не ясна.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html
https://ria.ru/20241121/devochka-1984864422.html
https://ria.ru/20241123/shkolnitsa-1985228902.html
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происшествия, первоуральск, екатеринбург
Происшествия, Первоуральск, Екатеринбург
"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале

В деле о гибели двухлетней девочки на Урале может появиться новый фигурант

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКлетка для обвиняемых
Клетка для обвиняемых - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Слушания по громкому делу об убийстве двухлетнего ребенка в Первоуральске завершились суровым приговором. Местного жителя Ивана Бекурина отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Однако, по мнению родственников жертвы, на свободе может оставаться еще один фигурант.

"Все знала"

Девочка, чье имя не называется, погибла в начале декабря 2023-го. Смерть констатировали врачи скорой помощи. На теле и голове ребенка они обнаружили многочисленные ссадины и застарелые гематомы. И тут же вызвали полицию.
Мать, 23-летняя Виктория П., убеждала сотрудников МВД, что виной всему — падение с горки. Но позже призналась: ребенка избивал ее сожитель Иван Бекурин. В полицию она не заявляла, потому что боялась его.
© РИА Новости / Алексей МайшевДетская площадка во дворе одного из жилых домов
Детская площадка во дворе одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Детская площадка во дворе одного из жилых домов
С Бекуриным Виктория прожила чуть больше полугода. По словам родных и друзей, вела асоциальный образ жизни — забросила воспитание троих детей, не гуляла с ними и не убиралась дома.
"Всю ночь могла сидеть в телефоне, потом половину дня спать. Детей в садик не водила", — рассказывает РИА Новости Алена П., родственница Виктории.
Друзья убеждали ее расстаться с Бекуриным. "Многие знали, что он наркоман и имеет судимости. Вика делала вид, что ее это не смущает. На всех, кто пытался открыть ей глаза, только злилась. И переставала общаться", — объясняет знакомая Виктории Арина Р. (имя изменено).

"В воспитательных целях"

Расследование длилось год. По версии следствия, Бекурин из-за личной неприязни регулярно связывал ребенка изолентой и избивал. В ноябре 2023-го он стал истязать девочку практически ежедневно, причем на глазах ее старшего брата.
Сначала его обвинили в убийстве. Однако в ходе расследования выяснилось, что в тот день, 5 декабря, Бекурина не было дома. Это подтвердили заказы такси с его телефона и звонки, которые он совершал из Екатеринбурга.
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramЖитель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы
Житель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Житель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы
Поэтому перед вынесением окончательного приговора статью переквалифицировали на более мягкую: 17 февраля 2025-го его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, незаконное лишение человека свободы и истязание ребенка.
Бекурин признал вину лишь частично: заявил, что избивал девочку "в воспитательных целях". Но причастность к убийству категорически отрицает.
«

"В день смерти меня не было дома. О смерти мне сообщила Вика. Когда я приехал, увидел тело девочки, уже мертвой", — рассказывал он.

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"Долго убирались"

Что же произошло в тот день? По словам Алены П., Виктория постоянно звонила Бекурину.
«

"Говорила, что наказала дочку и переборщила. Он предлагал вызвать скорую, но Вика боялась и ждала его, — говорит Алена. — Соседи подметили странность: когда Иван вернулся домой, они вместе долго убирались, постоянно выходили из квартиры выбросить мусор".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья в парке
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Семья в парке
По мнению Алены, ее двухлетняя племянница умерла еще днем после "наказания" от Виктории. "А вызвали скорую только ночью, потому что заметали следы и договаривались, как себя вести", — предполагает она.
Это косвенно подтвердил и сам Бекурин в зале суда. Объяснил, что не сотрудничал со следствием и взял всю вину на себя, поскольку хотел "уберечь Викторию от разбирательств". Девушка была от него беременна.
«

"Надеялся, что ей вернут детей и мой ребенок родится в нормальных условиях, будет под контролем моих родителей. Я очень хотел, чтобы он появился на свет, и никак не предполагал, что все так закончится", — заявил Бекурин.

"Живет обычной жизнью"

К слову, на судебных заседаниях Виктория появилась лишь раз в качестве свидетеля. На нее завели отдельное уголовное дело по статье 117 УК ("Истязания"). Однако, по словам Алены П., расследование не сдвигается с места: "Она живет обычной жизнью, снимает комнату в Первоуральске, на выходные к ней отпускают старшего сына, разрешают посещать младшую дочь в доме малютки".
Знакомые и члены семьи не понимают, почему Викторию до сих пор не привлекли к ответственности. Доказательств ее причастности к гибели дочери, по их мнению, достаточно.
© Pixabay / Mylene2401Детская кроватка
Детская кроватка - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Pixabay / Mylene2401
Детская кроватка
Алена П. отмечает, что Виктория еще до знакомства с Бекуриным плохо обращалась с девочкой. "Не спускала с кроватки, не давала ей ходить. На улицу даже летом одевала в лосины и кофту с длинным рукавом. Видимо, чтобы скрыть синяки, — предполагает она. — От детей часто неприятно пахло, потому что их не мыли, а только протирали влажными салфетками".
Следователи нашли отпечатки пальцев девушки на изоленте, которой связывали ребенка. "Хотя, по ее словам, она не знала о том, что Иван избивает дочку, — вспоминает Алена. И добавляет: Виктория хотела избавиться от девочки.
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Оказалось, что новоиспеченная пара планировала сдать ребенка в детский дом по достижении четырех лет. Это на суде подтвердил Бекурин. "Он признался, что был инициатором. Однако Вика поддержала идею и сама искала учреждения, узнавала, как это сделать", — говорит тетя погибшей.

"Следователь помогает"

Многодетная мать уверена, что ее не накажут.
«

"Она часто повторяла, что следователь поддерживает ее, помогает, — вспоминает Арина, знакомая Виктории. — А после приговора рассказывала, что ей предлагали уехать в другой регион по программе защиты свидетелей".

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
Родственники погибшей девочки не готовы оставить все как есть. Они убеждены: мать, которая относилась к ребенку халатно с самого начала, должна понести строгое наказание.
«

"Я подавала ходатайство на доследование дела Вики, хотела чтобы меня включили в качестве пострадавшей. Но суд его отклонил", — объясняет Алена.

Она прошла курсы приемных родителей и сейчас изредка навещает племянников в социальных учреждениях. Чаще не получается, не пускают по просьбе Виктории. Еще на первых судебных заседаниях Алена заявила: если мать лишат родительских прав, она заберет детей себе. Однако пока их судьба не ясна.
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