https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html

"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале

"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале - РИА Новости, 19.02.2025

"Ее не посадят". Новые подробности убийства младенца на Урале

Слушания по громкому делу об убийстве двухлетнего ребенка в Первоуральске завершились суровым приговором. Местного жителя Ивана Бекурина отправили в колонию... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T16:15:00+03:00

происшествия

первоуральск

екатеринбург

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Слушания по громкому делу об убийстве двухлетнего ребенка в Первоуральске завершились суровым приговором. Местного жителя Ивана Бекурина отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Однако, по мнению родственников жертвы, на свободе может оставаться еще один фигурант."Все знала"Девочка, чье имя не называется, погибла в начале декабря 2023-го. Смерть констатировали врачи скорой помощи. На теле и голове ребенка они обнаружили многочисленные ссадины и застарелые гематомы. И тут же вызвали полицию.Мать, 23-летняя Виктория П., убеждала сотрудников МВД, что виной всему — падение с горки. Но позже призналась: ребенка избивал ее сожитель Иван Бекурин. В полицию она не заявляла, потому что боялась его.С Бекуриным Виктория прожила чуть больше полугода. По словам родных и друзей, вела асоциальный образ жизни — забросила воспитание троих детей, не гуляла с ними и не убиралась дома."Всю ночь могла сидеть в телефоне, потом половину дня спать. Детей в садик не водила", — рассказывает РИА Новости Алена П., родственница Виктории.Друзья убеждали ее расстаться с Бекуриным. "Многие знали, что он наркоман и имеет судимости. Вика делала вид, что ее это не смущает. На всех, кто пытался открыть ей глаза, только злилась. И переставала общаться", — объясняет знакомая Виктории Арина Р. (имя изменено)."В воспитательных целях"Расследование длилось год. По версии следствия, Бекурин из-за личной неприязни регулярно связывал ребенка изолентой и избивал. В ноябре 2023-го он стал истязать девочку практически ежедневно, причем на глазах ее старшего брата.Сначала его обвинили в убийстве. Однако в ходе расследования выяснилось, что в тот день, 5 декабря, Бекурина не было дома. Это подтвердили заказы такси с его телефона и звонки, которые он совершал из Екатеринбурга.Поэтому перед вынесением окончательного приговора статью переквалифицировали на более мягкую: 17 февраля 2025-го его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, незаконное лишение человека свободы и истязание ребенка.Бекурин признал вину лишь частично: заявил, что избивал девочку "в воспитательных целях". Но причастность к убийству категорически отрицает."В день смерти меня не было дома. О смерти мне сообщила Вика. Когда я приехал, увидел тело девочки, уже мертвой", — рассказывал он."Долго убирались"Что же произошло в тот день? По словам Алены П., Виктория постоянно звонила Бекурину."Говорила, что наказала дочку и переборщила. Он предлагал вызвать скорую, но Вика боялась и ждала его, — говорит Алена. — Соседи подметили странность: когда Иван вернулся домой, они вместе долго убирались, постоянно выходили из квартиры выбросить мусор".По мнению Алены, ее двухлетняя племянница умерла еще днем после "наказания" от Виктории. "А вызвали скорую только ночью, потому что заметали следы и договаривались, как себя вести", — предполагает она.Это косвенно подтвердил и сам Бекурин в зале суда. Объяснил, что не сотрудничал со следствием и взял всю вину на себя, поскольку хотел "уберечь Викторию от разбирательств". Девушка была от него беременна."Надеялся, что ей вернут детей и мой ребенок родится в нормальных условиях, будет под контролем моих родителей. Я очень хотел, чтобы он появился на свет, и никак не предполагал, что все так закончится", — заявил Бекурин."Живет обычной жизнью"К слову, на судебных заседаниях Виктория появилась лишь раз в качестве свидетеля. На нее завели отдельное уголовное дело по статье 117 УК ("Истязания"). Однако, по словам Алены П., расследование не сдвигается с места: "Она живет обычной жизнью, снимает комнату в Первоуральске, на выходные к ней отпускают старшего сына, разрешают посещать младшую дочь в доме малютки".Знакомые и члены семьи не понимают, почему Викторию до сих пор не привлекли к ответственности. Доказательств ее причастности к гибели дочери, по их мнению, достаточно.Алена П. отмечает, что Виктория еще до знакомства с Бекуриным плохо обращалась с девочкой. "Не спускала с кроватки, не давала ей ходить. На улицу даже летом одевала в лосины и кофту с длинным рукавом. Видимо, чтобы скрыть синяки, — предполагает она. — От детей часто неприятно пахло, потому что их не мыли, а только протирали влажными салфетками".Следователи нашли отпечатки пальцев девушки на изоленте, которой связывали ребенка. "Хотя, по ее словам, она не знала о том, что Иван избивает дочку, — вспоминает Алена. И добавляет: Виктория хотела избавиться от девочки.Оказалось, что новоиспеченная пара планировала сдать ребенка в детский дом по достижении четырех лет. Это на суде подтвердил Бекурин. "Он признался, что был инициатором. Однако Вика поддержала идею и сама искала учреждения, узнавала, как это сделать", — говорит тетя погибшей."Следователь помогает"Многодетная мать уверена, что ее не накажут. "Она часто повторяла, что следователь поддерживает ее, помогает, — вспоминает Арина, знакомая Виктории. — А после приговора рассказывала, что ей предлагали уехать в другой регион по программе защиты свидетелей".Родственники погибшей девочки не готовы оставить все как есть. Они убеждены: мать, которая относилась к ребенку халатно с самого начала, должна понести строгое наказание."Я подавала ходатайство на доследование дела Вики, хотела чтобы меня включили в качестве пострадавшей. Но суд его отклонил", — объясняет Алена.Она прошла курсы приемных родителей и сейчас изредка навещает племянников в социальных учреждениях. Чаще не получается, не пускают по просьбе Виктории. Еще на первых судебных заседаниях Алена заявила: если мать лишат родительских прав, она заберет детей себе. Однако пока их судьба не ясна.

https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html

https://ria.ru/20241121/devochka-1984864422.html

https://ria.ru/20241123/shkolnitsa-1985228902.html

первоуральск

екатеринбург

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происшествия, первоуральск, екатеринбург