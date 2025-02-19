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В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской - РИА Новости, 19.02.2025
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17:40 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской - РИА Новости, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) на суде в Сараево в среду потребовала тюремного заключения для президента Республики Сербской Милорада Додика за... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:40:00+03:00
2025-02-19T17:40:00+03:00
в мире
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республика сербская
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) на суде в Сараево в среду потребовала тюремного заключения для президента Республики Сербской Милорада Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта, не утвержденного в ООН РФ и КНР. Прокуратура БиГ в августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ. Исполняющего обязанности директора официального издания РС БиГ Милоша Лукича обвинили в публикации соответствующих решений официальной Баня-Луки. Суд БиГ в Сараево в сентябре 2023 года утвердил обвинительный акт, в среду обвинение и защита выступили с заключительными речами на процессе. "Прокуратура БиГ в ходе заключительной речи потребовала лишения свободы для президента РС БиГ Милорада Додика и руководителя "Службеного гласника" Милоша Лукича срок, близкий к максимальному (5 лет – ред.) с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей", - передает Радио и телевидение Республики Сербской. Дата вынесения вердикта пока не определена. Шмидт в июле 2023 года провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ и опубликованные в "Службеном гласнике" законы о неприятии решений высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).-0-
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в мире, сараево, республика сербская, сша, милорад додик, оон, государственный департамент сша
В мире, Сараево, Республика Сербская, США, Милорад Додик, ООН, Государственный департамент США
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской

Прокуратура БиГ потребовала тюремный срок для главы Республики Сербской Додика

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) на суде в Сараево в среду потребовала тюремного заключения для президента Республики Сербской Милорада Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта, не утвержденного в ООН РФ и КНР.
Прокуратура БиГ в августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ. Исполняющего обязанности директора официального издания РС БиГ Милоша Лукича обвинили в публикации соответствующих решений официальной Баня-Луки. Суд БиГ в Сараево в сентябре 2023 года утвердил обвинительный акт, в среду обвинение и защита выступили с заключительными речами на процессе.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол
11 декабря 2024, 05:13
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"Прокуратура БиГ в ходе заключительной речи потребовала лишения свободы для президента РС БиГ Милорада Додика и руководителя "Службеного гласника" Милоша Лукича срок, близкий к максимальному (5 лет – ред.) с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей", - передает Радио и телевидение Республики Сербской.
Дата вынесения вердикта пока не определена.
Шмидт в июле 2023 года провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ и опубликованные в "Службеном гласнике" законы о неприятии решений высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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25 октября 2024, 07:49
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).-0-
Экс-президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич во время суда Международного трибунала в Гааге. 24 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Иск экс-президента БиГ к Британии приняли к рассмотрению
26 августа 2024, 06:54
 
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