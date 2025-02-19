Рейтинг@Mail.ru
В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 19.02.2025 (обновлено: 10:35 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/transport-2000227619.html
В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом
В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 19.02.2025
В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом
Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:23:00+03:00
2025-02-19T10:35:00+03:00
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), передает корреспондент РИА Новости. Проект внесла в Госдуму группа депутатов, включая главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона "О противодействии терроризму". В настоящее время возможность использования транспорта физлиц в рамках режима КТО установлена для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Использование в неотложных случаях транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом, порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств и самоходных машин, определяется правительством Российской Федерации, сказано в проекте федерального закона. Также предлагается установить возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций).
https://ria.ru/20250217/gd-1999932274.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом

Комитет ГД одобрил проект о транспорте физлиц для борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), передает корреспондент РИА Новости.
Проект внесла в Госдуму группа депутатов, включая главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона "О противодействии терроризму". В настоящее время возможность использования транспорта физлиц в рамках режима КТО установлена для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.
Использование в неотложных случаях транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом, порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств и самоходных машин, определяется правительством Российской Федерации, сказано в проекте федерального закона.
Также предлагается установить возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций).
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В ГД хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, спонсировавшим ВСУ
17 февраля, 21:53
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала