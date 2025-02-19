https://ria.ru/20250219/transport-2000227619.html

В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом

В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 19.02.2025

В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом

Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:23:00+03:00

2025-02-19T10:23:00+03:00

2025-02-19T10:35:00+03:00

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), передает корреспондент РИА Новости. Проект внесла в Госдуму группа депутатов, включая главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона "О противодействии терроризму". В настоящее время возможность использования транспорта физлиц в рамках режима КТО установлена для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Использование в неотложных случаях транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом, порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств и самоходных машин, определяется правительством Российской Федерации, сказано в проекте федерального закона. Также предлагается установить возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций).

https://ria.ru/20250217/gd-1999932274.html

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госдума рф, общество