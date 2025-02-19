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СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины - РИА Новости, 19.02.2025
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21:36 19.02.2025 (обновлено: 21:37 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html
СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины
СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины - РИА Новости, 19.02.2025
СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины
Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:36:00+03:00
2025-02-19T21:37:00+03:00
в мире
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины, считает автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины", - считает автор статьи WP. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
https://ria.ru/20250219/kritika-2000407706.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины

WP: слова Трампа о Зеленском вредят переговорной позиции Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины, считает автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
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"Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины", - считает автор статьи WP.
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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